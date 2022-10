Famiglie Favolose: un bel progetto illustrato

Francesco Maddaloni e Guido Radaelli sono gli autori del libro Famiglie Favolose. Il volume è uscito in libreria per Salani nel 2021.

Famiglie Favolose è stato un caso editoriale nato dal crowdfounding, un libro illustrato per bambini che parla di amore attraverso le avventure di 7 famiglie di animali non convenzionali, un modo originale per spiegare che non tutte le famiglie sono formate da una mamma e da un papà e che FAMIGLIA È DOVE C’È AMORE.

Famiglie Favolose: un libro illustrato

CI SONO FAMIGLIE DI OGNI TIPO, TAGLIO E FORMA…

… E alcune sono così favolose che sarebbe impossibile non raccontarne la storia.

Famiglie Favolose narra le avventure di sette famiglie animali davvero speciali, tutte ispirate a fatti realmente accaduti.

Noi le abbiamo semplicemente raccolte, abbiamo aggiunto un po’ di zucchero e tanto colore affinché i bambini potessero concentrarsi sul loro semplice messaggio: che ogni famiglia è una famiglia, al di là del numero dei suoi genitori, della loro razza o del genere. Se anche tu credi che l’amore sia l’unica cosa di cui una famiglia ha bisogno per essere chiamata così, questo libro è per te!

Gli autori

Guido Radaelli si occupa di marketing e comunicazione. Negli ultimi dodici anni ha lavorato tra Milano, Parigi e New York inseguendo la sua grande passione: dare vita a idee che ancora non ci sono.

Non sa cucinare, ma apprezza chi lo fa. È cintura nera in composizioni di fiori e forse un giorno avrà un giardino in cui coltivarli.

Francesco Maddaloni è un giornalista e autore televisivo. Tra le altre produzioni nel 2018 ha lavorato come autore per la docu-serie di LaEffe Love me gender, che ha esplorato i temi dell’identità di genere e delle famiglie non-convenzionali in Italia. Francesco ama suonare il piano e cucinare. E sogna non troppo segretamente di avere un cane di nome Giasone.