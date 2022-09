Le Mappe di John Freeman

La casa editrice La Nave di Teseo ha pubblicato nel 2021 il libro Mappe. Un volume di John Freeman che è uscito nella collana I Venti con la traduzione di Vera Linder.

Il debutto poetico di John Freeman: una magnifica raccolta di versi in viaggio attraverso il tortuoso ed emozionante sentiero dell’esistenza.

John Freeman – Mappe

Scritte in una lingua semplice, schiva e misurata, le poesie di John Freeman disegnano una cartografia intima che lascia entrare con forza il mondo tra le sue linee.

Nei suoi versi Freeman cattura le cose perdute, controlla il dolore anche quando sembra indomabile, segue l’impatto dei luoghi sull’esperienza umana: a Beirut, Rio de Janeiro, Parigi, Roma, così come nel cuore della provincia americana, l’autore traccia i percorsi di un’esistenza, un’eredità in bilico tra rovina e costruzione, malattia e memoria, cercando di mostrare ciò che sulle mappe è invisibile.

Freeman esplora tutti i territori che compongono una vita: la perdita, il dolore, la sofferenza e la resa dei conti finale. Ma anche l’amore, il ricordo, le passioni travolgenti che rendono quella stessa vita più lieve.

L’autore

John Freeman è un critico letterario e uno scrittore. Già presidente del National Book Critics Circle ed ex direttore della prestigiosa rivista “Granta” – rivista di culto che ha scoperto alcuni tra i più importanti scrittori anglo-americani dell’ultimo secolo – attualmente è executive editor di “Literary Hub” e insegna alla New School e alla New York University. Oltre a La tirannia dell’e-mail (2010), ha firmato Come leggere uno scrittore (2013) – una raccolta di interviste a grandi narratori e poeti del secondo Novecento –, Dizionario della dissoluzione (2020) e il libro di poesie Mappe (La nave di Teseo, 2021). Ha inoltre curato due antologie sull’ineguaglianza, una dedicata a New York e una agli Stati Uniti: Tales of Two Cities (2014) e Tales of Two Americas (2017). Nel 2015 ha fondato la rivista letteraria “Freeman’s”, che è divenuta un punto di riferimento per autori ed editori di tutti i paesi. Il suo lavoro, tradotto in più di 20 lingue, è apparso su “The New Yorker”, “The Paris Review” e “The New York Times”.