Guido Alpa e Il diritto di essere se stessi

Il diritto di essere se stessi è il titolo del libro scritto da Guido Alpa e portato in libreria da La Nave di Teseo. Uscito nel 2021 nella collana Krisis.

Il messaggio di Guido Alpa è chiaro: occorre superare la retorica dei diritti individuali per trasformare l’anelito di eguaglianza e solidarietà in concrete azioni (e rimedi) per edificare una società più giusta.

Guido Alpa – Il diritto di essere se stessi

Il “diritto di essere se stessi” è la formula utilizzata per descrivere le tecniche di protezione giuridica dell’individuo – inteso come “persona”, cioè come valore in sé e per sé – da ogni discriminazione.

Nel momento in cui, crollati gli status, nelle nostre società si è consentito a ciascuno di agire liberamente, disponendo di sé e costruendo i propri rapporti sociali, è iniziata anche la lotta alle discriminazioni.

Battaglia che, nel tempo, è cambiata e si è sviluppata perché, anche se il margine di libertà è via via cresciuto specie nei sistemi autenticamente democratici, gli stigmi, le limitazioni e le privazioni non sono cessati.

Le costituzioni contemporanee, insieme con la Carta dei diritti dell’Unione europea, la Convenzione europea dei diritti umani e la Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU offrono garanzie alle persone che sono discriminate per sesso, etnia, credenze religiose e politiche, orientamento sessuale e così via.

Ciascuno di questi criteri persecutori è fondato su ragioni politiche, culturali e giuridiche che si sono sviluppate in momenti storici diversi e solo risalendo alle loro origini è possibile comprenderne a pieno il significato.

L’autore

Guido Alpa è un giurista, avvocato e accademico italiano. Procuratore legale iscritto all’Albo del distretto di Genova dal 1974, avvocato dal 1980 e avvocato patrocinante in Cassazione dal 1984. È stato membro del Consiglio Nazionale Forense dal 1995, ne è stato vicepresidente dal 2001 al 2004 e presidente dal 2004 al 2015. Professore emerito di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni, tra le più recenti ricordiamo: Le stagioni del contratto (2012), Diritto civile italiano. Due secoli di storia (2018) e Le persone e la famiglia (2019).