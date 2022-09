“Potere del teatro off: azione!”, questo potrebbe essere il sottotitolo della XII edizione del Festival INVENTARIA – La festa del teatro off, organizzato dalla compagnia DoveComeQuando, che racchiude in 14 serate – dal 20 settembre al 16 ottobre 2022 – il teatro off italiano nelle sue sfaccettature più contemporanee: prosa sperimentale, teatro civile, biografico, drammatico, d’interazione, d’improvvisazione, ironico, poetico, stand-up, teatro danza e performance – adattato nelle vesti lunghe e rifinite degli spettacoli o in quelle più brevi, spontanee e suggestive delle demo.

Entrato in piena adolescenza, il Festival INVENTARIA torna ad aprire la stagione del teatro off capitolino e si riappropria della sua natura diffusa, coinvolgendo quattro teatri in quattro quartieri diversi della capitale, un grande, enorme cuore dai quattro ventricoli diffusi: – Teatro Trastevere (Trastevere) – Teatrosophia (Piazza Navona) – Fortezza Est (Torpignattara) – Carrozzerie n.o.t (Ostiense). Ma la forza di INVENTARIA sta anche nella sua rete di partner, estesa a 20 realtà in 11 regioni d’Italia, per un totale di 35 repliche in palio per le compagnie in concorso. Ed è anche grazie a questa forza, a questo riscontro in tutta la penisola, che per il dodicesimo anno consecutivo INVENTARIA si conferma una festa del teatro off totalmente indipendente, autofinanziato e sostenibile.

La prima edizione post pandemica del concorso dedicato al teatro off più grande d’Italia ha ricevuto oltre duecento fra proposte di spettacoli e demo da compagnie di tutta Italia. La selezione, curata da Pietro Dattola per la sezione spettacoli e da Flavia de Lipsis per la sezione demo (work in progress di 20′), porta in scena 10 spettacoli e altrettante demo in concorso, il debutto in forma definitiva di Cascando!, ultima produzione della compagnia organizzatrice, e il ritorno di Drammi di Forza Maggiore SHOW – l’originale format di promozione dei testi finalisti dell’omonimo e altrettanto originale premio di drammaturgia – il tutto all’insegna della varietà delle forme e dei linguaggi.

“14 serate del teatro più bello che c’è: quello che puoi vedere da vicino godendo di ogni più piccolo gesto, di ogni più delicata variazione nelle espressioni senza dover usare il binocolo. E questo è solo il primo dei superpoteri del teatro off! Quest’anno torna anche l’amatissima sezione demo, con i suoi work in progress di massimo 20 minuti, progetti destinati allo sviluppo, il teatro che ancora non c’è, ma che ci si augura ci sarà: il teatro del futuro. Perché a noi del teatro piacciono la freschezza, la novità, l’emozione della scoperta, lo stimolo; la vicinanza, che fa comunità; la prossimità, che fa battere i cuori all’unisono; la semplicità, che permette il germogliare dello spettacolo interiore. Visto quanti sono, i superpoteri del teatro off?”

Il programma di Inventaria

Teatro Trastevere

20 settembre

80 centesimi in concorso PRIMA ROMANA

Pietro De Nova di e con Pietro De Nova

21 settembre

Il sogno di una cosa in concorso PRIMA ROMANA

Artisti a Progetto testi Pier Paolo Pasolini, regia Mila Vanzini, con Mele Ferrarini

22 settembre

Barbie e Ken in concorso PRIMA ROMANA

Teatro la Fuffa regia Filippo Capparella, Saskia Simonet, con Letizia Buchini, Filippo Capparella

23 settembre

Un comune immortale in concorso PRIMA ROMANA

Alessandro Colombo di e con Alessandro Colombo, regia Filippo Capparella

24 settembre

Con un quaderno nel portapacchi in concorso

Giuseppe Mortelliti di e con Giuseppe Mortelliti

25 settembre

Animali domestici in concorso PRIMA NAZIONALE

Teatri della Plebe di Caroline Baglioni, regia Antonio Mingarelli con Christian La Rosa, Alice Raffaelli

Teatrosophia

30 settembre

Cascando! showcase

DoveComeQuando di Pietro Dattola, con Flavia G. de Lipsis

1 ottobre

Sembra Amleto in concorso ANTEPRIMA NAZIONALE

IAC – Malmand di e con Francesco Zaccaro, regia Ivano Picciallo

2 ottobre

Drammi di Forza Maggiore Show 2 showcase PRIMA NAZIONALE

DoveComeQuando dai testi finalisti di Drammi di Forza Maggiore 2022

regia Pietro Dattola con Flavia G. de Lipsis, Andrea Onori, Mariagrazia Torbidoni

Fortezza Est

7 ottobre

Sez. Demo (5 demo) in concorso PRIME NAZIONALI

Scusa – Fuoco fatuo – All You Can Vax – Parole a vuoto – S.I.R.I.

8 ottobre Sez. Demo (5 demo) in concorso PRIME NAZIONALI

Fio azul – Feel – Un viaggio a perdere – Pesce rosso – Cara Libertà

Carrozzerie n.o.t

14 ottobre in concorso PRIMA ROMANA

Figli radiceibrida scritto e diretto da Giulia Di Sacco, con Edoardo Barbone, Diana Bettoja, Francesca Macci, Lapo Sintoni

15 ottobre in concorso

Io ed Emma Margot Theatre Company scritto e diretto da Valentina Cognatti, con Loredana Piedimonte, Martina Grandin, Sara Aiello Elisa Salandra

16 ottobre in concorso

Tecnicismi&Baldoria Enoch Marrella di e con Enoch Marrella