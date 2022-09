Un lupo nella stanza: un libro NN editore

Amélie Cordonnier è l’autrice del romanzo Un lupo nella stanza, uscito nel corso del 2021 per NN editore. La traduzione è di Francesca Bononi.

Con una lingua ritmata e sonora, Amélie Cordonnier con Un lupo nella stanza scrive un romanzo incalzan­te come un thriller, in bilico tra dramma e commedia; e mette in discussione i miti fragili dell’amore materno e dell’identità, illuminando il momento in cui la paura di non essere accettati si placa come un lupo ammansito, per cedere il posto a una nuova tenerezza.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Un lupo nella stanza – Amélie Cordonnier

Lei è felice e appagata: ha un bel lavo­ro e un marito amorevole, è madre di Esther e, da pochi mesi, anche di Alban.

Un giorno nota una macchiolina scu­ra sul collo del piccolo e, preoccupata, chiede consiglio al pediatra che la tranquillizza: è solo una leggera pigmenta­zione. Ma le macchioline aumentano, e l’inquietudine cresce.

Fino al responso, definitivo e spiazzante: Alban è mulat­to. Incredula, si rivolge a suo padre per essere rassicurata: e l’uomo, dopo tren­tacinque anni, trova il coraggio di am­mettere una verità che le toglie di colpo ogni certezza, lasciandola impreparata e sola ad affrontare i pregiudizi che lei stessa non sapeva di nutrire.

E mentre la pelle di Alban cambia colore, dentro di lei infuria una terribile resa dei conti con quel bambino, simbolo delle bugie in cui è stata cresciuta e dell’amore che le è stato negato.

L’autrice

Amélie Cordonnier è una giornalista e scrittrice francese, responsabile della sezione culturale della rivista Femme Actuelle. Un lupo nella stanza è il suo secondo romanzo, dopo l’esordio con L’amore malato (Gremese 2020).