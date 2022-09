Due uscite per 001 Edizioni e Hikari Edizioni

Nel mese di aprile del 2021, le case editrici 001 Edizioni e Hikari Edizioni hanno portato in libreria due volumi. Lo stile inconfondibile giapponese alla ribalta.

I due titoli sono Black Terror, di Mido Matsuri pubblicato da 001 Edizioni, e Visitors, di Tatsuya Yasuda uscito per Hikari Edizioni.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Black Terror, Mido Matsuri

La città senza nome creata da Mido Matsuri è la culla delle follia umana. Una particolare atmosfera la avvolge, “il lato inquietante”, e ogni incontro è possibile: collezionisti di occhi terrorizzati, studenti che vogliono trasformare la propria pelle in copertine di libri, bambine che danno la caccia ai ratti, serial killer appassionati di scarpe…

La misteriosa Mido Matsuri giunge in Italia con questo piccolo gioiello del macabro e dello humour nero.

V- Visitors, Tatsuya Yasuda

La saga manga dei VISITORS, la serie cult degli anni ‘80, firmata da TATSUYA YASUDA!

Decine di dischi volanti appaiono all’improvviso sulla Terra e si fermano sopra le principali città del nostro pianeta. Gli alieni vengono dal quarto pianeta della stella Sirio e sono venuti in pace, alla ricerca di alcune risorse che sul loro pianeta d’origine sono in esaurimento. Non tutti però credono alle buone intenzioni dei Visitatori, fra questi Mike Donovan che scopre una terribile verità sul reale scopo di questi alieni.