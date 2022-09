Le distrazioni – Federica De Paolis

Sentimenti, indagini sulla realtà e sulla famiglia. Le distrazioni di Federica De Paolis (pubblicato da Harper Collins Italia), è uno sguardo accurato nelle pieghe di una coppia.

Cosa accade nel momento in cui perdiamo l’attenzione e la vita ci sfugge di mano? Le distrazioni scorre come un fiume cauto che improvvisamente diventa impetuoso, e il tempo che passa lascia tracce indelebili.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La trama

Viola, come ogni giorno, ha portato Elia ai giardinetti del quartiere. Da quando ha avuto l’incidente, poco meno di due anni prima, tutto le è faticoso, quasi insopportabile.

Così come sono insopportabili i continui ritardi di Paolo. Per questo, quando lo vede arrivare da lontano, Viola non aspetta neanche che entri nel parco e se ne va. Ma proprio in quel momento lui è raggiunto da una telefonata, deve tornare in ufficio, un impianto di cui è responsabile ha preso fuoco.

Elia, che ha solo diciotto mesi, resta solo. Abbandonato al suo destino. In una porzione di Roma grigia e desolata come una landa. Prima che la coppia si accorga che è scomparso passano secondi, minuti. Poi, la consapevolezza. Dov’è Elia? Si è solo allontanato? Qualcuno lo ha preso? Chi può essere stato? C’entrano i Rom del campo vicino?

O riguarda il lavoro di Paolo, che da avvocato ha a che fare con persone influenti e corrotte? Oppure potrebbe averlo trovato Dora, l’inseparabile amica di Viola, che Paolo non sopporta?

Le distrazioni – La recensione

Fedrica De Paolis aveva già mostrato tutta la sua bravura ne Le imperfette, il suo precedente romanzo con il quale aveva conquistato il Premio DeA Planeta.

Con Le distrazioni torna a scavare nella realtà per mostrarci il suo lato nascosto, quello oscuro, quello che sta sotto la superficie e che, magari, potrà anche non venire mai a galla. Nelle storie della De Paolis invece arriva un evento scatenante a dare sfogo a ciò che cercava solo una via d’uscita.

Così, quella che era la vita regolare di una coppia inizia a riempirsi di silenzi, di segreti, di omissioni, di piccole menzogne e di verità impronunciabili. Cosa abbiamo tenuto nascosto per andare avanti? Che cosa dovremo relegare in una parte molto piccola di noi per affrontare la quotidianità? Tutto ciò può non funzionare se un giorno si manifesta la paura più grande per un genitore: la perdita di un figlio.

Le distrazioni è un romanzo intenso e duro, fatto di tante pieghe e di tanti sguardi che ruotano tutti attorno alle prime 20 pagine della storia. Un figlio scompare per colpa dei genitori e pian piano vengono a galla le tensioni che accendono anche le più piccole scintille. Tutto perciò diventa aggressivo, ci si muove nel territorio di confine tra la competizione e la guerra vera e propria, che mette in campo armi che si spostano nel mondo dei sentimenti, dell’ex amore.

Federica De Paolis ha creato un continuum in cui lavora, gioca, perfeziona, indaga sull’universo della paura e del senso di inadeguatezza, mostrandoci il volto del cambiamento di fronte alle situazioni più imprevedibili.