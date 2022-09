Inaugura Compito #1: nuova opera dell’artista Adrian Paci

Venerdì 21 ottobre 2022 inaugurerà all’interno del Parco Radicepura, a Giarre, Compito #1, la nuova opera dell’artista Adrian Paci. Un mosaico permanente di 140 metri quadri, realizzato dalla Fondazione Radicepura grazie all’aiuto di mosaicisti professionisti e giovani mosaicisti selezionati tramite un’apposita call, e allestito all’interno di una delle nuove terrazze del Parco, interamente dedicata a una collezione di agrumi.

La Fondazione Radicepura

La Fondazione Radicepura nasce nel 2017 dalla volontà della Famiglia Faro nel creare un luogo unico, dedicato alla valorizzazione e alla ricchezza di biodiversità, in Sicilia, proprio dove il Mediterraneo abbraccia il clima subtropicale. Così nasce a Giarre il Parco Botanico Radicepura, racchiuso tra le pendici dell’Etna e il Mar Jonio con una estensione di circa cinque ettari, che intende esaltare la natura come motore di sviluppo attraverso iniziative, eventi, suggestioni culturali che veicolino messaggi sostenibili e universali, grazie anche al Radicepura Garden Festival, biennale del giardino mediterraneo la cui prossima edizione si svolgerà nel Parco nella primavera 2023.

L’installazione di Adrian Paci

In questo contesto si inserisce l’installazione di Adrian Paci, che ha lavorato a stretto contatto con la Fondazione fin dal 2019 scegliendo il Parco a sua residenza d’artista. La sua ricerca ha privilegiato le tematiche sociali, in primo luogo quella delle migrazioni umane prodotte dai conflitti bellici, affrontando in senso più generale i nodi problematici delle precarietà esistenziali che lo svolgimento in forme poetiche e delicate non depotenzia della sua veemenza di denuncia.