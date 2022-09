Stavros: un noir greco

Uscito il 6 luglio scorso per edizioni e/o, Stavros è un noir greco scritto da Sophia Mavroudis. Esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione dal francese di Giovanni Zucca.

Sullo sfondo di una Grecia messa in ginocchio dalla crisi del 2008, un cadavere insanguina le scale del Partenone. Tra vecchi rancori e nemici di lunga data, Stavros cercherà la sua vendetta.

Stavros – Sophia Mavroudis

Atene all’alba. Un pezzo del fregio del Partenone è scomparso e il cadavere di un archeologo giace ai piedi dell’Acropoli. Il passato del commissario Stavros Nikopolidis riemerge violentemente con un omicidio quasi identico a quello di sua moglie Elena, affascinante archeologa uccisa dieci anni prima.

Che sia il ritorno di Rudolf, membro di una spietata organizzazione criminale russa e suo nemico giurato, già sospettato anni prima dell’assassinio di Elena? Tra una partita a tavli e un bicchiere di ouzo di troppo, il burbero e impulsivo commissario cerca vendetta.

Stavros riaprirà la partita col russo, affiancato dai suoi più fedeli colleghi – Dora, ex forze speciali, Eugene l’hacker e Nikos l’Albanese –, nonché dall’amico Matoula, proprietario di un bar dal passato oscuro. La crisi finanziaria fa sfondo a questo noir in cui dramma personale, corruzione politica e disperazione sociale si intrecciano, in una moderna tragedia greca.

L’autrice

Sophia Mavroudis è nata a Casablanca nel 1965 e cresciuta in Grecia. Laureata in Scienze politiche con specializzazione in relazioni internazionali e conflitti europei, è stata insegnante, ricercatrice e consulente. L’autrice ha concepito il progetto seriale delle inchieste del commissario ateniese Stavros Nikopolidis, con il poliziesco e il noir come chiave per raccontare la Grecia, in magmatica trasformazione dopo la crisi economica del 2008. Il primo romanzo della serie, Stavros, pubblicato in Francia da Jigal nel 2018, è stato finalista ai premi Premier Roman Dora-Suarez 2020 e Lion Noir 2020. Hanno fatto seguito i romanzi Stavros contre Goliath, (Jigal, 2020) e Stavros sur la route de la soie, (Jigal, 2021), cui si aggiungeranno altri due titoli a completare il previsto quintetto di opere.