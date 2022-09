Eravamo il sale del mare, di Roxanne Bouchard

Si intitola Eravamo il sale del mare ed è il romanzo di Roxanne Bouchard portato in libreria da edizioni e/o. Il libro esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Alberto Bracci testasecca.

Dal Quebec arriva una nuova grande scrittrice di noir, Roxanne Bouchard con Eravamo il sale del mare, maestra di una lingua di sale e di sangue. Nella punta più remota della Gaspésie, in Québec, un cadavere viene ritrovato nelle reti dei pescatori. Il sergente Morales dovrà svelare i segreti e i sospetti nascosti nel golfo di San Lorenzo.

Eravamo il sale del mare – Roxanne Bouchard

A trentatré anni la bella Catherine Garant non sa che fare della sua vita. Reduce da un rapporto di coppia finito male e stufa del suo lavoro in uno studio di architettura, che svolge peraltro in maniera impeccabile, decide di partire per la Gaspésie, regione peninsulare nella parte est del Canada francese, dove si snoda l’interminabile estuario del fiume San Lorenzo.

Tuttavia non è in vacanza. È lì per incontrare una persona che le ha mandato una lettera dalla Florida, una persona che non vede da trentatré anni. Catherine si ferma nel paesino costiero di Caplan, dove si ritrova proiettata in un mondo di pescatori e pescherecci, maree, orizzonti sconfinati e chiacchiere di paese strane e contraddittorie, che non la aiutano a trovare le risposte di cui ha bisogno.

A tenerla su di morale provvedono i bei panorami e l’eccellente cucina di pesce, fino a quando l’apparente tranquillità del paesino viene scossa dal ritrovamento di un cadavere in alto mare, aggrovigliato in una rete da pesca. Delle indagini viene incaricato il sergente Moralès, messicano naturalizzato canadese e trasferito in Gaspésie da neanche un giorno.

Per l’investigatore non è facile dirimersi tra i pettegolezzi del ristoratore Renaud, gli spergiuri del pescatore Vital, i sermoni etilici di padre Leblanc e le rivelazioni del vecchio Cyrille, che fuma uno spinello dietro l’altro, ma alla fine la verità verrà a galla e sarà una verità il cui protagonista, in quello scenario di morte, è l’amore.

L’autrice

Roxanne Bouchard è nata a Saint-Jérôme, in Québec. Laureata all’Università di Montreal, insegna lettere francesi al Cégep de Joliette dal 1994. Il suo romanzo Whisky et Paraboles ha vinto il Prix Robert-Cliche e il Grand prix de la relève littéraire Archambault per opere prime. Nel 2006 decide di andare per mare e impara la vela sul fiume San Lorenzo, poi in Gaspésie. Lì alcuni pescatori che andavano a tirare su le gabbie da astici l’hanno invitata a bordo, ed è nato così il romanzo Eravamo il sale del mare.