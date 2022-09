Sulla modificazione: architettura tra idea e realtà

Alessandro Oltremarini è l’autore del volume Sulla modificazione. Il progetto di architettura tra idea e realtà. Il libro è uscito per Quodlibet nel 2021.

Sulla modificazione è un progetto che non intende esprimersi secondo una retorica della continuità, quanto piuttosto secondo un principio di regolazione dialogica tra idea e realtà.

Sulla modificazione – Alessandro Oltremarini

La modificazione, tema permanente nell’architettura, costituisce oggi un ruolo sempre più centrale sia nel dibattito contemporaneo sia negli interventi che tendono a costruire una corrispondenza tra regola insediativa e luogo.

L’autore intende indagare il tema a partire dalla questione che pone Vittorio Gregotti, ovvero dalla possibilità di riconoscere nella modificazione uno “strumento concettuale che presiede alla progettazione”, e lo sviluppa secondo due direzioni parallele: lungo la prima direzione il tema è esplorato nella complessità dei contenuti a esso riferibili e nel tentativo di scomporli per costruire un vero e proprio linguaggio della modificazione; nell’altra direzione, la modificazione è affrontata come espressione concreta nel progetto di architettura, attraverso alcuni casi studio esemplari, indagati nelle differenti declinazioni linguistiche.

Da una parte, dunque, questo studio si concentra sulla modificazione come azione e non come effetto, mentre dall’altra pone l’attenzione sulle parti di città che rappresentano un’occasione, per il progetto di modificazione, di rivelazione, recupero e attualizzazione di segni e valori.

L’autore

Alessandro Oltremarini è Dottore di Ricerca in Architettura e Costruzione presso l’Università Sapienza di Roma. Attualmente svolge libera professione di architetto, attività di ricerca e di collaborazione alla didattica.