La regina guerriera, di Federica Introna

Federica Introna è l’autrice del volume La regina guerriera. Il romanzo di Zenobia di Palmira, la donna che sfidò l’Impero romano. Il libro è uscito per TEA libri.

Con La regina guerriera, evocando un mondo perduto pieno di splendore e brutalità, amore e passione, Federica Introna dà vita a un romanzo sulla tumultuosa vita della regina Zenobia, una donna che, dopo aver affrontato con coraggio e fermezza ogni tipo di avversità, seppe rinascere, scrivendo alcune delle pagine più importanti della Storia antica.

Federica Introna – La regina guerriera

Siria, 267 d.c. Donna indipendente, madre affettuosa e guerriera intrepida, Zenobia era la regina di Palmira, un’oasi divenuta nei secoli regno sicuro e prospero, punto d’incontro fra Occidente e Oriente.

Forte e determinata, alla morte del marito si proclamò Imperatrice Augusta: da alleata di Roma contro l’espansione dei Persiani, trasformò Palmira in una potente e implacabile rivale dell’Impero, lanciandosi alla conquista di tutti i territori d’Oriente.

Dalla sua parte si schierarono generali valorosi, intellettuali raffinati, mistici cristiani, contro di lei l’intero Occidente. Nulla sembrava potesse fermarla, neppure i terribili lutti, i tradimenti e le sanguinose battaglie.

Sino a quando un tragico evento non le insegnò che il potere di una regina non è illimitato, e che il nemico non ha un solo volto…

L’autrice

Federica Introna è nata e vive a Bari. Si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Bari, e insegna Materie letterarie nei Licei. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Filologia Greca e Latina, e ha pubblicato diversi saggi fra cui La retorica nell’antica Roma (2008). Alla passione per la cultura classica unisce quella per la poesia, a cui si dedica da sempre come esigenza vitale dell’anima. Ha pubblicato due raccolte di poesie Terre di Sole (2007) e Sull’orlo del cerchio (2014), ricevendo il consenso della critica e degli appassionati. Nel 2016 ha esordito nel campo della narrativa, vincendo il Premio Nazionale Ilmioesordio con il romanzo storico La Congiura (2017).