“Il libro di X”, corpo e surrealismo nel romanzo di Sarah Rose Etter

Il libro di X è il titolo del bellissimo romanzo di Sarah Rose Etter. Il volume è uscito nel 2021 per Pidgin edizioni ed ha vinto premio Shirley Jackson del 2019.

“Ho amato ogni pagina di questo romanzo meraviglioso, grottesco e commovente.” Questo è ciò che ha detto Carmen Maria Machado su Il libro di X.

Il libro di X – Sarah Rose Etter

Cassie è nata con il corpo annodato, così come sua madre e sua nonna prima di lei.

Dall’adolescenza emarginata in paese, con la famiglia che vende la carne estratta da una cava, all’età adulta in cui cerca di mimetizzarsi nell’anonimato della città, la sua vita è caratterizzata da un costante conflitto con il proprio corpo, con gli uomini e con la società, e da un desiderio di dolcezza in un mondo ruvido e scostante.

Il libro di X rappresenta una realtà di una bellezza inquietante, che estende i problemi di una donna in forme surreali e distorte, una lanterna magica che proietta immagini visionarie di fiumi di cosce, campi di gole e negozi di uomini segati a metà.

L’autrice

Sarah Rose Etter è l’autrice della raccolta di racconti “Tongue Party” e del romanzo “Il libro di X”. Quest’ultimo ha vinto il premio Shirley Jackson Awards for Novel nel 2019, è arrivato finalista al Believer Book Award e numerosi altri premi, ed è stato nominato uno dei migliori libri del 2019 da Vulture, Entropy, Buzzfeed e Thrillist. I suoi lavori e le sue interviste sono apparsi su Gulf Coast, BOMB, Guernica, VICE, The Cut, New York Tyrant, Electric Literature e altrove.