Ritratto di donna – Cristian Mannu

Dopo il suo primo romanzo, Maria di Ísili (Giunti, 2016), Cristian Mannu torna con Ritratto di donna (Mondadori). Una storia forte, potente, familiare, che lega con un filo sottile le protagoniste a chi sta leggendo.

Tutto sta nelle corde dell’emotività e della delicatezza. Ritratto di donna è un album fotografico di ricordi, eventi, azioni e sentimenti di una madre e una figlia.

La trama

Due donne unite dal legame più intimo e complesso: quello tra madre e figlia. La figlia, ormai adulta e madre a sua volta, scrittrice affermata ma dalla vita personale irrisolta, cerca di ricostruire i frammenti del discorso amoroso che la lega alla madre anziana e alla Sardegna, la terra che ha lasciato anni prima e in cui ora è tornata.

Come pezzi di conchiglie sparsi sul bagnasciuga i ricordi le pungono la pelle e le parlano di una remota bellezza, ma non riescono a unirsi in una forma dotata di senso. Com’è successo – quando, e perché? – che la madre sia diventata qualcuno da cui difendersi e scappare?

Eppure, nella distanza, tutto sembrava più nitido: il dolore, i silenzi, le incomprensioni. Più semplice attribuire ruoli e responsabilità.

Ma le prospettive cambiano, man mano che si modifica la nostra esistenza. E quando la prospettiva del racconto si trasferisce alla madre, che nella seconda parte del romanzo diventa l’io narrante, ecco che il quadro si arricchisce di elementi: nuovi colori, profumi, forme.

Finché l’incastro dei punti di vista e le rispettive rivelazioni sfociano in una visione dall’alto, che fotografa la nascita di un nuovo e inaspettato legame.

Ritratto di donna – La recensione

Cristian Mannu ha creato un romanzo tutto al femminile. Una madre e una figlia sono le protagoniste di una storia che si muove a cavallo tra passato e presente, e che potremmo definire “di ricerca”.

Parte da questa voglia di scoperta infatti il percorso della figlia che, in un momento di perdita delle certezze dal punto di vista personale, si guarda indietro alla ricerca di risposte. Sì perché la maggior parte delle volte ciò che siamo dipende da ciò che siamo stati, dalle nostre esperienze e soprattutto dai nostri legami.

Nella famiglia vanno cercate molte delle risposte, ed in questo caso diventa centrale la figura della madre, che ad un certo punto è diventata, per la protagonista di Ritratto di donna, un elemento da cui allontanarsi. In questo sentiero a ritroso trovano spazio dettagli e sfumature che contribuiscono a regalarci pennellate di poesia, musica, sentimenti. Sono pezzi di vita che Cristian Mannu costruisce come fotografia nel quale abbiamo il privilegio di muoverci.

La struttura narrativa del romanzo è interessantissima perché ci mette di fronte ad un cambio repentino di punti di vista, quando è la madre a prendere la parola. Ecco che allora ci stacchiamo dalla storia, facciamo qualche passo indietro per avere una visione completa di quello che è un mosaico di esperienze complesse, femminili, generazionali.

Scavando nel passato personale che si fonde con quello di un’intera terra di origine, le due donne riscriveranno in un certo senso la loro storia, formeranno una nuova identità e un nuovo legame che, forse, permetterà di andare avanti e di guardare il passato con più leggerezza.