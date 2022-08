Ecco la vera stella dei film di James Bond

La saga dell’affascinante agente segreto britannico è tra una delle più famose e di successo della storia del cinema. Con oltre 20 film in totale, oltre 7 miliardi di dollari di fatturato nel mondo e sette attori, James Bond è un nome che conoscono tutti. E le sue avventure tra diamanti, donne con i tacchi alti e misteri non sono ancora finite. Infatti, la saga è confermata per altri 5 anni e sono già iniziate le scommesse su chi sarà il sostituto di Daniel Craig.

E, parlando di scommesse e di fascino dei film, ecco la vera star di questa franchise: il casinò. Questi luoghi dove tutto sembra possibile sono anche i luoghi preferiti da 007 per sventare complotti mondiali, conoscere dame piene di glamour e passare qualche ora con un martini.

“I casinò, con i loro giochi, danno un’atmosfera unica alle scene di James Bond,” dice Luigi Conti, l’editor di sito di roulette online roulette-on-line.it e fan della saga, “perché aumenta il mistero così come aumenta la posta in palio. Non solo denaro, ma il destino del mondo.”

Ecco NUMERO scene che provano che la star di questi film è il casinò.

GoldenEye, 1995

L’attore che impersona l’agente 007 in questo film degli anni Novanta è Pierce Brosnan. In questo titolo diretto da Martin Campbell, James Bond si divide tra le memorie della Guerra Fredda, il passato dell’Unione Sovietica e agenti del KGB. Il GoldenEye è un’arma spaziale a impulsi elettromagnetici nucleari che fa parte di un satellite dell’Unione Sovietica. Tra ore di adrenalina e voli a Cuba, l’agente 007 trova anche il tempo di giocare a baccarat al casinò, il gioco di carte che è da sempre il preferito dal britannico.

Una cascata di diamanti, 1971

Per questo film della saga, ecco uno degli attori più popolari che ha impersonato 007 sul grande schermo. Si tratta di Sean Connery che, durante la sua carriera, ha interpretato questo personaggio ben sette volte. In questo film del 1971, l’agente segreto sfida il criminale Ernst Stavro Blofeld. Non mancano i diamanti scintillanti e un viaggio a Las Vegas, in particolare al casinò Whyte House Mansion. Qui, James Bond si diverte alla roulette, puntando su colori e numeri mentre il destino del mondo è in bilico. Non mancano nemmeno alcune scene in cui l’agente gioca al craps, un gioco di dadi popolare.

Casino Royale, 2006

Dopo Sean Conney, uno degli attori più apprezzati nel ruolo di questo agente britannico è sicuramente Daniel Craig. In questo titolo del 2006, 007 va al casinò per giocare a Texas hold ‘em poker per sventare intrighi internazionali e fare la conoscenza di criminali pericolosi nel Montenegro. Il grande nemico è il banchiere chiamato Le Chiffre, un altro asso dal tavolo da gioco e delle scommesse. I due vanno testa a testa non solo contro il pericolo, ma anche in un torneo di carte che ha un’alta posta in gioco.

Licenza di Uccidere (Dr. No), 1962

Qui è dove tutto ha avuto inizio. Questo titolo degli anni Sessanta è il primo film di James Bond. Il primo di una lunga serie. L’attore protagonista è l’iconico Sean Connery, stavolta diretto da Terence Young. Questo film di 007 vede anche la collaborazione dello scrittore Ian Fleming, la mente brillante da cui è nato questo personaggio. In “Licenza di Uccidere,” l’agente pronuncia la famosa frase “Bond, James Bond” e ordina il suo martini. Durante la sua caccia al criminale dottor Julius No (Dr. No), Bond trova il tempo per giocare al casinò, alzando l’adrenalina durante una partita di Chemin de Fer, una variazione del suo preferito baccarat.

Insomma, dal primo titolo della saga con Connery fino ai più recenti James Bond con l’attore Craig, tutti questi titoli confermano una certezza: la vera star di questa saga è il casinò. Pieno di glamour, proprio come l’agente 007.