Uno di noi: un romanzo di Terry Watson

Larry Watson è stato portato in libreria nel corso del 2021 da Mattioli1885. Il libro si intitola Uno di noi, ed uscito nella collana Frontiere.

Uno di noi è un thriller letterario di alto livello che parla di una ricerca infinita e senza pace in una terra che non perdona. La traduzione è di Nicola Manuppelli.

Larry Watson – Uno di noi

Dalton, North Dakota. È il settembre del 1951: sono passati anni da quando George e Margaret Blackledge hanno perso il figlio James; mesi da quando la sua vedova, Lorna, si è portata via il loro unico nipote Jimmy e ha sposato Donnie Weboy.

Margaret però è determinata a salvare il nipote. Incapace di allontanare la moglie dalla sua missione, George parte con lei per raggiungere Gladstone, in Montana.

Quando Margaret cerca di convincere Lorna a tornare a casa e a portare il piccolo Jimmy con lei, i Blackledge si ritrovano circondati dall’intero clan dei Weboy, determinati a non consegnare il ragazzo senza uno scontro. Uno di noi è un romanzo assolutamente perfetto, coraggioso e risoluto.

L’autore

Larry Watson (1947). Originario del North Dakota, ha insegnato per venticinque anni alla University of Wisconsin. È autore, fra i molti, dei romanzi As Good as Gone, In a Dark Time, The Lives of Eddie Pritchard e Montana 1948, pubblicato da Mattioli1885 nel 2020. Negli ultimi mesi dello stesso anno, dal suo Uno di noi è stato prodotto un film con Kevin Costner e Diane Lane, in uscita nelle sale italiane il 10 giugno. Vive con la moglie Susan a Kenosha in Wisconsin.