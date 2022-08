Ruth Ozeki vince il Women’s Prize for Fiction 2022

È con grande soddisfazione che la casa editrice e/o annuncia che Il libro della forma e del vuoto di Ruth Ozeki è il romanzo vincitore del Women’s Prize for Fiction 2022, il più importante premio letterario del Regno Unito dopo il Booker Prize.

Durante la cerimonia a Bedford Square Gardens, a Londra, la presidentessa di giuria Mary Ann Sieghart ha dichiarato: «In un anno straordinario per la narrativa scritta da donne, siamo stati entusiasti di scegliere Il libro della forma e del vuoto di Ruth Ozeki, che si è distinto per la sua scrittura frizzante, il calore, l’intelligenza, l’umorismo e l’intensità. Una celebrazione del potere dei libri e della lettura, che affronta le grandi questioni della vita e della morte: una gioia completa da leggere. Ruth Ozeki è una narratrice veramente originale, eccezionale».

Il libro della forma e del vuoto è appena uscito in Italia per le Edizioni E/O. Negli Stati Uniti è edito da Penguin Random House.

Il libro della forma e del vuoto – Ruth Ozeki

Un anno dopo la morte del padre, un musicista jazz di origini giapponesi, il tredicenne Benny Oh inizia a sentire voci provenire dagli oggetti. Inizialmente preoccupato per la propria salute mentale e presto turbato dall’incapacità di arginare queste voci, Benny comincia a isolarsi da amici, compagni di scuola, e presto anche dalla madre, che a modo suo cerca di affrontare il lutto dell’amato marito e la difficoltà del ritrovarsi madre single con pochi mezzi.

Attratto dalla biblioteca pubblica che frequentava da bambino, Benny fa presto banda con una ragazzina poeta e un anziano vagabondo che lo incoraggiano a non respingere le voci ma a provare ad ascoltare cos’è che gli oggetti hanno urgenza di dirgli, e soprattutto a trovare aiuto, ispirazione e salvezza nei libri e nella lettura.

Attraverso il dialogo con gli oggetti, Benny riuscirà a riprendere il dialogo con il padre lì dove la morte lo aveva lasciato interrotto.

Benny intraprenderà così un percorso spirituale non poi così diverso da quello della madre, che imbattendosi casualmente nel libro di una monaca zen troverà nella spiritualità e nella lettura il conforto e il coraggio necessari a riprendere in mano la propria vita facendo dell’assenza del marito tesoro e non catastrofe irreversibile.

L’autrice

Ruth Ozeki è un’autrice e regista americana-canadese. È nata a New Haven, in Connecticut, nel 1970. Nel 2010 è stata ordinata sacerdote buddhista e attualmente è affiliata al Brooklyn Zen Center di New York. Nei suoi romanzi affronta l’identità razziale, dell’incontro tra oriente e occidente e la sostenibilità. Fra i suoi romanzi ricordiamo Carne (Einaudi 1998) e Una storia per l’essere tempo (Ponte alle Grazie 2013). Insegna letteratura inglese allo Smith College, a Northampton, in Massachusetts. Vive e lavora tra New York e Vancouver.