L’influenza della storia nel mondo dell’intrattenimento

Il legame tra la storia e l’intrattenimento è più profondo di quanto si possa pensare e già gli antichi greci amavano attingere a piene mani dalle vicende del passato nelle rappresentazioni teatrali di commedie e tragedie. Ancora oggi è forte la tendenza dell’universo dell’intrattenimento a prendere spunto da fatti del passato per film o videogiochi e oggi andremo proprio a vedere quali sono i prodotti a tema meglio riusciti.

TV, cinema e gioco online

Tra le pellicole più importanti e conosciute a tema storico c’è sicuramente Ben-Hur che, girato più di 60 anni fa, ancora oggi è generalmente riconosciuto come il primo colossal della storia del cinema, nonché come uno dei migliori film storici in assoluto. Il film tratta di Ben-Hur, un principe ebreo che è alla disperata ricerca del vecchio suo amico Messala, reo di averlo tradito. Una delle scene più iconiche del film è sicuramente la celebre corsa delle quadrighe che ai fini della trama risulterà decisiva e che venne girata proprio nel Circo Massimo di Roma. Altro film ad ambientazione storica che è entrato nella storia del cinema è sicuramente Il Gladiatore di Ridley Scott che ha ispirato anche numerosi videogiochi sia per console che per smartphone. Andando più indietro nel tempo, anche l’Antico Egitto ha spesso esercitato il proprio fascino nel mondo dell’intrattenimento, partendo dai film sui faraoni e su Cleopatra sino ad arrivare a videogame come Tomb Raider. Anche il mondo del gioco d’azzardo ha attinto e continua ad attingere a piene mani dalla storia e uno dei prodotti più apprezzati dagli appassionati è la slot Book of Ra disponibile sia nella modalità free to play che in quella tradizionale con soldi reali.

Le serie TV a tema storico

Negli ultimi anni hanno riscosso un enorme successo anche le serie televisive a tema storico e, tra tutte, una delle meglio riuscite è proprio italiana. Stiamo parlando di Romulus, il prequel della pellicola “Il primo Re” di Matteo Rovere. La serie tratta delle origini di Roma, della lotta fratricida tra Romolo e Remo e dei giorni che hanno preceduto e seguito la fondazione della Città Eterna nel 753 a.C.. Molto amata dagli appassionati del genere è poi la serie TV Spartacus che, nonostante sia stata rilasciata più di 10 anni fa, ancora oggi è tra le più viste su piattaforme come Netflix. Un’altra serie a tema storico, ambientata sempre nell’antica Roma, è “Barbari” che racconta della celebre battaglia di Teutoburgo del 9 d.C. dove le truppe del generale Varo vennero sconfitte dalle tribù germaniche comandate da Arminio.

Come abbiamo avuto modo di vedere il legame tra storia e intrattenimento è più profondo di quanto si possa immaginare e ancora oggi si sprecano i film, le serie TV, i videogame e gli altri prodotti dell’intrattenimento che decidono di attingere a piene mani dai fatti storici del passato: passato che è sempre circondato da un alone di fascino e di mistero e che benissimo si presta a un mondo magico come quello dell’intrattenimento.