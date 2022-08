Si intitola White Trash. Storia segreta delle classi sociali in America. Il volume di Nancy Isenberg portato in libreria nel corso del 2021 da minimum fax.

Con White Trash Nancy Isenberg mette in discussione l’immagine degli Stati Uniti come società senza classi – nella quale la libertà e il duro lavoro garantirebbero la mobilità sociale – e racconta dalla prospettiva dei white trash i grandi eventi che hanno segnato l’America: dalla Guerra di Secessione alla segregazione razziale; dal New Deal a Donald Trump.

Nancy Isenberg – White Trash

La storia degli Stati Uniti, fin dalle origini, è segnata non solo dal tema della razza, ma anche dalle divisioni di classe. Accanto ai puritani del New England e al loro sogno di una «città sulla collina», o ai grandi proprietari schiavisti del Sud, la colonizzazione del Nordamerica è stata scandita sin dal Seicento dall’arrivo di masse di poveri e derelitti, servi a contratto chiamati a riconquistare la propria libertà attraverso il lavoro, ma destinati a rimanere senza terra o case di proprietà per tutta la vita, trasmettendo ai propri discendenti un retaggio di miseria e risentimento.

L’autrice spazia dalla retorica alle azioni politiche, dalla letteratura popolare alle teorie scientifiche e ripercorre quattrocento anni di storia americana.

L’autrice

Nancy Isenberg insegna storia americana alla Louisiana State University. La sua biografia di Aaron Burr, Fallen Founder, ha vinto l’Oklahoma Book Award. Scrive regolarmente per Salon e si è aggiudicata nel 2016 il prestigioso Walter & Lillian Lowenfels Criticism Award della Before Columbus Foundation.