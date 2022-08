Una gioia: romanzo di Lea Landucci

Nel corso del 2021 la casa editrice Sperling & Kupfer ha portato in libreria il libro Una gioia. L’autrice è Lea Landucci. Ecco un approfondimento.

Dopo aver scalato le classifiche online con Mai una gioia, la novità romance più interessante del 2020 appena ripubblicata per Sperling & Kupfer, Lea Landucci torna a raccontarci nuove e inedite avventure di Cristina e delle sue amiche. Ecco Una gioia.

Lea Landucci – Una gioia

In teoria, Alessandro Rindi, detto Alex, è l’uomo ideale: trentasette anni, ortopedico, affascinante e sexy, ma anche gentile e premuroso. In realtà, si porta dietro un bagaglio non indifferente: una ex moglie egocentrica e viziata, un ex suocero troppo presente e una figlia birichina e super intelligente, con la straordinaria capacità di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato.

Quando Cristina lo conosce, dopo un brutto incidente, si rende conto che Alex non potrebbe essere più incompatibile con la sua vita e la sua viscerale insofferenza per i bambini.

Ma quest’incontro la porterà a mettere tutto in discussione, ad affrontare paure e fragilità con coraggio, un pizzico di follia e l’immancabile supporto di Daniela e Sabrina, le sue migliori amiche. Riusciranno Alex e Cristina a trovare un equilibrio e la tanto sospirata felicità?

L’autrice

Lea Landucci vive a Firenze, è ingegnere informatico, attrice e insegnante di improvvisazione teatrale. Cura il blog Chicklit Italia dove parla della sua grande passione: i romanzi rosa. Ha iniziato a scriverne uno per scoprire se fosse possibile improvvisare anche nella scrittura e, da quando ha scoperto che le sue due più grandi passioni possono convivere, non ha più smesso.

Se non è su un palco o in una sala prove, probabilmente la troverete al computer a giocare con parole e personaggi di nuove storie da raccontare.