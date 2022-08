Poet X, di Elizabeth Acevedo

Elizabeth Acevedo è l’autrice del libro Poet X, portato in libreria nel corso del 2021 da Sperling & Kupfer. Tutte le ragazze hanno diritto di alzare la voce.

Poet X è stato un caso editoriale mondiale, ed ha vinto il National Book Award. Qui di seguito un approfondimento.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Poet X – Elizabeth Acevedo

Avere quindici anni non è mai facile, men che meno se hai un corpo dalle curve prorompenti che non passa inosservato e che sembra raccontare tutto di te prima ancora che tu apra bocca. Xiomara se ne rende conto in fretta, mentre cammina per le strade di Harlem, inseguita da fischi e commenti lascivi, perciò impara a difendersi come può, con la lingua tagliente e i pugni levati.

Non si concede mai di abbassare la guardia, se non quando appunta i suoi pensieri su un quaderno con la copertina di pelle, in cui scrive d’amore, di passione, del difficile rapporto con la madre, tradizionalista e molto religiosa, che mai e poi mai deve venire a conoscenza dei suoi tumulti interiori, dei suoi desideri più reconditi.

E che la metterebbe in punizione, se venisse a sapere che la figlia si è iscritta al club di poetry slam della scuola, dove ha la possibilità di interpretare le sue poesie. Xiomara è consapevole di rischiare grosso, ma una volta assaporata la libertà di raccontare ad alta voce il suo mondo, come può accettare di tornare al silenzio?

L’autrice

Elizabeth Acevedo è un’autrice americana di origini dominicane, pluripremiata e bestseller del New York Times. Si è laureata in Arti Performative alla George Washington University e in Scrittura Creativa all’Università del Maryland. È una campionessa di poetry slam e vive a Washington, DC con il compagno.