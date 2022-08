Ecco svelata La vita segreta degli uccelli

Si intitola La vita segreta degli uccelli. Come amano, lavorano, giocano e pensano. Il libro di Jennifer Ackerman edito da La Nave di Teseo nel 2021.

Attingendo alle sue osservazioni personali, ai suoi numerosi viaggi ornitologici in tutto il mondo e alle ricerche più recenti Jennifer Ackerman dimostra che, nonostante quello che pensiamo da sempre, non esiste un unico modo di essere un uccello, ed è ciò che li rende così belli e affascinanti. Ecco La vita segreta degli uccelli.

Jennifer Ackerman – La vita segreta degli uccelli

“C’è il modo dei mammiferi e c’è il modo degli uccelli”, e quest’ultimo è molto più di un semplice modello di comportamento, come abbiamo sempre pensato.

Nuovi studi dimostrano che la nostra tradizionale idea di come gli uccelli comunicano, nutrono i piccoli, si corteggiano, in altre parole, di come vivono sia molto limitata.

L’intelligenza alla base di queste attività e la presenza di comportamenti che una volta consideravamo unicamente nostri: l’inganno, la manipolazione, il rapimento, persino l’infanticidio, ma anche l’ingegnosa comunicazione tra specie diverse, la ricerca di cooperazione, l’altruismo e il gioco, sono tutti aspetti che gli studiosi stanno scoprendo e che stanno cambiando completamente la nostra percezione di quello che è veramente il mondo degli uccelli.

L’autrice

Jennifer Ackerman scrive di scienza e natura da oltre trent’anni. Tra i suoi libri precedenti: Ah-Choo! The Uncommon Life of Your Common Cold, Sex Sleep Eat Drink Dream: A Day in the Life of Your Body, Chance in the House of Fate: A Natural History of Heredity e Notes from the Shore. Collabora con “Scientific American”, “National Geographic Magazine”, “The New York Times” e altre riviste. Il genio degli uccelli è stato segnalato tra i migliori libri dell’anno da “The New York Times”, “The Wall Street Journal”, “The Spectator”, “London Sunday Times”, “Science Friday”.