Edizioni SUR protagonista della nuova box di Romanzi.it

Colori accesi, cactus e fiori variopinti che richiamano la stagione estiva ma anche il continente americano: la settima box di Romanzi.it è dedicata a Edizioni SUR, una casa editrice indipendente nata a Roma nel

2011 che, dopo essersi inizialmente specializzata in letteratura latinoamericana, dalla fine del 2015, con la collana BIG SUR, ha ampliato il proprio catalogo anche a traduzioni di narrativa e saggistica dall’inglese.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Ecco Edizioni SUR

Fondata in un periodo in cui l’editoria italiana sembrava essersi “dimenticata” della letteratura latinoamericana, anche se in molti cataloghi erano presenti autori ispanoamericani, nessuno fino a quel momento aveva pensato di dedicare un’intera casa editrice a quest’area geografica e culturale. “A parte i grandissimi nomi come García Márquez o Vargas Llosa, tanti altri che pure erano stati tradotti nei decenni precedenti non erano più presenti in libreria e al centro del dibattito culturale in Italia”, spiega Marco Cassini, editor di SUR. “Così si è aperta la possibilità di dare nuova vita editoriale, e un nuovo pubblico, a nomi di assoluto rilievo come Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Manuel Puig, Ricardo Piglia, che erano relegati ai margini e che siamo stati felici di poter riportare in libreria. A loro si sono poi affiancate voci importanti delle generazioni letterarie più recenti, che pubblichiamo con l’auspicio che possano diventare classici del futuro, come l’argentina Samanta Schweblin, la messicana Laia Jufresa,, l’uruguaiana Fernanda Trías e la cilena Alia Trabucco Zerán.”

ACQUISTA LA BOX DEDICATA A EDIZIONI SUR

Cosa contiene la nuova box di Romanzi.it

La Box 07 di Romanzi.it, grazie alla consulenza di un gruppo di librerie che collaborano al progetto, propone una selezione di tre dei migliori romanzi dal catalogo di Edizioni SUR:

– Esercizi di fiducia di Susan Choi, uno dei casi letterari del 2019 negli Stati Uniti, vincitore del National Book Award. Un successo di critica e pubblico che affronta un tema molto sentito e attuale – quello delle molestie sessuali con le relative dinamiche di potere e consenso – e lo fa in maniera sorprendente, architettando una narrazione a più punti di vista che ribalta ripetutamente la prospettiva del lettore.

– La sottrazione di Alia Trabucco Zerán, un romanzo d’esordio finalista al Booker International Prize nel 2019. Racconta quella generazione perduta dei cileni “figli della dittatura”: i ragazzi che non l’hanno vissuta direttamente, ma che ne sentono il peso attraverso un passato che non è loro, ma dei genitori, e un presente che si fa complesso, sfuggente, un vuoto sempre difficile da colmare.

– Gorilla, amore mio di Toni Cade Bambara, libro d’esordio nel 1972 della scrittrice e intellettuale afroamericana. Una raccolta di quindici racconti che negli Stati Uniti ha raggiunto lo status del classico letterario. Per i lettori italiani rappresenta la possibilità di scoprire – insieme alle opere di Toni Morrison e di Alice Walker – un filone di scrittura femminile ed etnicamente consapevole che troppo a lungo è stato trascurato nella nostra conoscenza della letteratura americana.



All’interno della scatola i lettori trovano anche un’edizione speciale della rivista letteraria Il Rifugio dell’Ircocervo, nata nel 2015 da un progetto di Giuseppe Rizzi e Loreta Minutilli, che dal 2018 è anche un quadrimestrale di racconti lunghi illustrati.



La prossima Box 08, ordinabile fino al 31 agosto e spedita a fine settembre, sarà dedicata a Codice Edizioni, casa editrice indipendente di Torino, in abbinamento alla rivista letteraria Argo. Romanzi.it è una startup innovativa fondata nell’aprile 2021 a San Donà di Piave (VE) da Massimo Cuomo, Nicola Piccoli, Laura Presotto ed Enrico Drigo, per lanciare in Italia la prima box dedicata alla narrativa degli editori indipendenti.