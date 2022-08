La notte arriva sempre, di Willy Vlautin

Si intitola La notte arriva sempre, ed è il romanzo di Willy Vlautin portato in libreria da Jimenez Edizioni nel 2021. La traduzione è di Gianluca Testani.

Ne La notte arriva sempre sono messe in scena le contraddizioni e i miraggi dell’American Dream, nel commosso ritratto di una donna che cerca sicurezza e rifugio in una città in veloce cambiamento.

Willy Vlautin – La notte arriva sempre

Lynette ha poco tempo per non cedere alla sconfitta. Ad appena trent’anni, è già esausta. Eppure il suo sogno è modesto: comprare la casa in cui vive con la madre e il fratello e procurare loro quella sicurezza che non hanno mai avuto. Nella sua città, una Portland sempre più alla moda, i prezzi delle abitazioni in pochi anni sono più che raddoppiati, le case popolari sono state convertite in condomini prestigiosi, i negozi a gestione familiare rimpiazzati da boutique di lusso. È l’illusione del sogno americano: benessere per tutti.

Ma c’è un prezzo da pagare, ed è un prezzo che non tutti possono permettersi. A Lynette sono serviti una miriade di lavori e l’aiuto della madre per poter trovare i soldi necessari all’acquisto. E quando la madre le nega i soldi promessi, è costretta a spingersi oltre i propri limiti per ottenere il denaro di cui ha bisogno.

Ambientato nell’arco di due giorni e due notti, La notte arriva sempre segue la frenetica odissea di Lynette, una spirale di impotenza e speranza che la porta ad affrontare avidi riccastri e ambigui trafficanti, in una città nel pieno di un boom economico che la sta trasformando radicalmente. Mentre cresce l’angoscia e le sue richieste di aiuto rimangono inascoltate, Lynette fa una scelta pericolosa. Nel tentativo di salvare il futuro della famiglia, è costretta a immergersi nelle zone più oscure del proprio passato e a confrontarsi con la vera realtà della sua vita.

L’autore

Willy Vlautin, nato e cresciuto a Reno, in Nevada, è scrittore e musicista (Richmond Fontaine, The Delines). È autore di altri cinque romanzi, oltre a La notte arriva sempre: Motel Life (Jimenez 2020), Verso Nord (di prossima pubblicazione per Jimenez), La ballata di Charley Thompson (Mondadori 2014), Io sarò qualcuno (Jimenez 2018), The Free (Jimenez 2019). Con Io sarò qualcuno è stato tra i finalisti del prestigioso PEN/Faulkner Award.