I miei scrittori e altri animali: Santa Maddalena e la Toscana

I miei scrittori e altri animali è un libro edito da La Nave di Teseo nel 2021. Gli autori sono Beatrice Monti Della Corte, Francois Halard, Michael Cunningham.

I miei scrittori e altri animali è un meraviglioso libro fotografico arricchito dalle testimonianze dei maggiori autori contemporanei sul loro paradiso in Toscana. Una lettera d’amore a Santa Maddalena e ai suoi fondatori, Gregor von Rezzori e Beatrice Monti Della Corte, in cui si racconta per la prima volta l’impatto che questa dimora incantata ha avuto sugli scrittori e sul loro processo creativo.

I miei scrittori e altri animali – Santa Maddalena. Una casa in Toscana

Questo libro celebra un luogo speciale, una dimora nella campagna toscana diventata una residenza per scrittori e artisti unica al mondo. Le fotografie di François Halard – tra interni d’atmosfera, giardini lussureggianti e paesaggi poetici – accompagnano i testi di alcuni degli artisti più acclamati del nostro tempo.

Beatrice Monti della Corte, insieme al marito, lo scrittore Gregor von Rezzori, ha trasformato un antico rudere sulle colline sopra Firenze prima in un luogo votato alla scrittura, poi in una residenza di vacanza. Qui la coppia si dedicava ai propri progetti, prendendosi cura del giardino e di molti animali, spesso in compagnia di artisti e scrittori.

Questa tradizione conviviale di unire accoglienza e creatività ha portato alla nascita della residenza per scrittori Santa Maddalena, sotto l’egida della Fondazione Santa Maddalena. Il programma, iniziato nel 2000, rinnova lo spirito con cui Beatrice e Gregor (o Grisha, come era chiamato affettuosamente) si circondavano di amici dal mondo dell’arte e della letteratura.

Da allora, Santa Maddalena è un giardino segreto dove i creativi possono sviluppare le loro idee, confrontarsi con altri ospiti da tutto il mondo e coltivare l’arte in un luogo meraviglioso.

I testi all’interno

Testi di: Tash Aw, John Banville, Elif Batuman, Stefan Merrill Block, Sean Borodale, Emmanuel Carrère, Michael Cunningham, Deborah Eisenberg, Ralph Fiennes, Adam Foulds, Francisco Goldman, Andrew Sean Greer, Maylis de Kerangal, Henry C. Krempels, Dany Laferrière, Hisham Matar, Andrew Miller, Michael Ondaatje, Robin Robertson, Kamilia Shamsie, Gary Shteyngart, Zadie Smith, Adam Thirlwell, Colm Tóibín, Juan Gabriel Vásquez, Edmund White e Terry Tempest Williams.