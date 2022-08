Gabriele Tinti – Rovine

Rovine è un prezioso volume di Gabriele Tinti (ed edito da Libri Scheiwiller) che si muove a cavallo tra l’arte, la poesia e la saggistica.

Le parole prendono forme diverse quindi in Rovine. I versi si alternano a pensieri articolati per creare un organismo poetico che Gabriele Tinti ha destinato alla “scultura vivente dell’attore”.

Il libro

“Rovine” raccoglie una serie di poesie che Gabriele Tinti ha destinato alla “scultura vivente dell’attore”. Il poeta muove dal tragico senso di morte, di vacuità, che appartiene persino ai nostri capolavori che vorremmo eterni, con l’obiettivo di donare nuova vita e pensiero, rinnovato senso, alla statuaria greco romana, a tutte quelle reliquie di un’umanità oramai scomparsa.

La raccolta si presenta come una fantasmagoria, una serie che fa parlare le spoglie, i frammenti, quello che resta tra le rovine. Seguirne i molteplici percorsi e le tante suggestioni ci permette di entrare in una differente relazione e conoscenza con il mondo antico oltre che con le ragioni stesse del fare arte e letteratura.

Il libro è il frutto di letture dal vivo che, nel corso degli ultimi anni, alcuni attori noti al grande pubblico come Kevin Spacey, Malcolm McDowell, Abel Ferrara, Stephen Fry, James Cosmo, Joe Mantegna, Robert Davi, Burt Young, Franco Nero, Alessandro Haber, Michele Placido, Marton Csokas, Jamie McShane e Vincent Piazza hanno tenuto di fronte alle opere d’arte antica che hanno ispirato l’autore. Le letture sono state realizzate al Metropolitan di New York, al J. Paul Getty Museum e al LACMA di Los Angeles, al British Museum di Londra, ai Musei Capitolini di Roma, al Museo dell’Ara Pacis, al Museo Nazionale Romano, al Museo Archeologico di Napoli, al Parco Archeologico del Colosseo e alla Glyptothek di Monaco. Il libro è corredato dagli interventi di alcuni eminenti studiosi dell’arte antica come Sean Hemingway (Metropolitan Museum), Kenneth Lapatin (Getty Museum), Christian Gliwitzky (Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek), Andrew Stewart (UC Berkley), Nigel Spivey (University of Cambridge) e Lynda Nead (Birkbeck, University of London).

Rovine, di Gabriele Tinti – La recensione

Il filo conduttore magnifico dell’arte lega tutte le varie sezioni di questo bellissimo volume, che non va incasellato in una logica specifica, ma che fluttua tra le varie discipline e i vari generi in maniera disinvolta, piacevole, organica.

Gabriele Tinti si sofferma sul senso dell’evanescente che tocca non solo l’uomo ma i capolavori artistici di cui è stato capace. Così riusciamo però a dare nuova vita a ciò di cui si parla. Nei pensieri che sono contenuti in Rovine c’è quindi la volontà di vincere la fine e di donare a tutte le opere d’arte un senso nuovo.

La parola poi, come detto, in questo libro acquista un significato particolare perché ci permette di immergerci nei versi della poesia e poi di apprendere nozioni e pensieri più dettagliati nella parte che riguarda i saggi, mantenendo sempre e comunque un certo fascino e un faro puntato sulla tematica centrale.

Un bel progetto artistico e letterario insomma, per chi ama l’arte e la parola.