Mala Jin: un romanzo di Anna D’Auria

Uscito a novembre del 2021, Mala Jin. Tulipani nel cemento è un romanzo della scrittrice Anna D’Auria. Il volume è pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo.

Mala Jin è un romanzo di formazione a tutti gli effetti, una storia di riscatto e di speranza.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Mala Jin – Anna D’Auria

Accadde per la prima volta il giorno del suo quindicesimo compleanno: la sensazione di uscire dal proprio corpo e di guardarsi dal di fuori, quasi l’anima avesse preso una pausa per volgersi verso un altrove popolato di altre anime, che hanno ormai perso per sempre la propria dimensione corporea.

È qui che Elena trova conferma a un sentimento che già da tempo albergava nel suo cuore: poco o niente della vita che ha condotto fino ad ora le appartiene, non il suo nome né il suolo che calpesta ogni giorno, perfino l’amore della donna che l’ha cresciuta come una figlia non è sufficiente a sopire quella sensazione di essere venuta al mondo per fare altro, qualcosa di più importante.

Poche parole lasciate su un foglio – “devo tornare nella mia terra” – e poi l’inizio del lungo viaggio verso Mus, una delle zone della Turchia a prevalenza curda, alla riscoperta del proprio passato per dare un significato al proprio futuro… Intenso e coinvolgente fin dalle prime pagine, Mala Jin narra con grande lucidità il dramma quotidiano delle donne curde, bambine cresciute troppo in fretta, giovani guerrigliere pronte a imbracciare il Kalashnikov per difendere il proprio diritto alla vita, anche a costo di sopprimere per sempre ogni naturale istinto femminile.

Qui giunge a compimento la parabola di formazione della protagonista e, tra le asperità delle montagne dell’Anatolia e il cemento di città fatiscenti, sboccia alla fine un nuovo tulipano.

Una frase del libro

‘’Si scostò e i miei occhi assorbirono tutta l’atrocità della guerra e l’asperità della vita delle donne curde. Attiviste, combattenti, ma pur sempre fragili come bambole di carta, che la mano dell’uomo è pronta a strappare in ogni momento. Pezzi di vita, ritagli di donne sparsi ovunque, che non avranno mai giustizia eppure continueranno a gridare nei secoli e con orgoglio il loro dolore. Esempi di una bellezza negata, di una vita alienata, eternati da un coraggio e da un’anima che non ha eguali’’.