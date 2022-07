Jonas Jonasson con un’altra avventura

Jonass Jonasson ha fatto il suo ritorno in libreria nel 2021 con il libro Dolce è la vendetta Spa. Il volume è uscito per La Nave di Teseo.

Jonass Jonasson torna con una nuova e trascinante avventura, tra l’algida Svezia e l’esotico Kenya, l’autore dei best seller Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve e Il centenario che voleva salvare il mondo, in corso di traduzione in 30 paesi. Una bizzarra quanto verosimile commedia degli equivoci che smonta cliché e luoghi comuni, ma soprattutto diverte fino all’ultima pagina, con un finale ovviamente inatteso.

Jonass Jonasson – Dolce è la vendetta Spa

Cos’hanno in comune Victor Svensson, un sedicente esperto d’arte svedese, razzista e misogino, e Ole Mbatian, un guaritore masai che vive in un villaggio africano? All’apparenza, niente.

E invece si ritrovano a condividere un figlio, Kevin, il figlio illegittimo del primo che, abbandonato dal padre biologico in Africa, viene adottato dal secondo. Una volta cresciuto, Kevin ritorna in Svezia e incontra Jenny, altra vittima della malvagità di Victor e desiderosa quanto lui di vendicarsi. I due si mettono all’opera, grazie al fortuito incontro con Hugo, fondatore dell’impresa “Dolce è la vendetta SpA”, specializzata in vendette per conto terzi.

Con loro sorpresa, al gruppo si aggiunge anche Ole Mbatian, arrivato in Svezia alla ricerca del figlio perduto. Tra equivoci, arresti, interrogatori e dipinti misteriosi, la vicenda si risolve con un colpo di scena inaspettato.

Jonas Jonasson inventa una esilarante avventura in giro per i continenti, seguendo la missione segreta di un ragazzo irresistibile, in cerca di una vendetta quasi perfetta.

L’autore

Jonass Jonasson, nato in Svezia nel 1961, ha iniziato la sua carriera come giornalista per il quotidiano svedese “Expressen”. All’indomani del crollo dell’URSS, in qualità di consulente per i media, ha lavorato con i giornalisti del blocco orientale per aiutare la difficile transizione democratica. In seguito, ha fondato una società che ha realizzato programmi sportivi per la televisione svedese. A oltre 50 anni Jonasson vende la sua azienda, si trasferisce in Svizzera e inizia a scrivere il suo primo romanzo, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve (2011). Diventato un fenomeno letterario mondiale, venduto in oltre 30 paesi, è stato “miglior libro dell’anno 2009” in Svezia e premiato dai librai svedesi con lo stesso riconoscimento che fu di Stieg Larsson. Nel 2013 ne è stato tratto un film con un cast internazionale. Il successo ha accompagnato anche i successivi libri di Jonasson: L’analfabeta che sapeva contare (2013), L’assassino, il prete, il portiere (2015) e Il centenario che voleva salvare il mondo (2019). I suoi romanzi hanno venduto ad oggi 16 milioni di copie in 46 paesi.