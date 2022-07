L’Orma editore protagonista della sesta box di Romanzi.it

Romanzi.it festeggia il suo primo anno di attività con la sesta box bimestrale dedicata a L’orma editore. Dal 2012 la casa editrice indipendente romana, fondata e diretta da Marco Federici Solari e Lorenzo Flabbi, porta in Italia alcune delle voci più vive del panorama letterario di lingua francese e tedesca, prestando particolare attenzione alla traduzione e alla cura di ogni titolo.

“Crediamo così tanto alla traduzione”, spiegano i fondatori de L’orma, “che abbiamo deciso di mettere, nella bandella che ospita la biografia dell’autore, anche quella di chi ha tradotto ogni testo”.

Per conoscere L’Orma editore

Le tre collane che compongono il catalogo di narrativa de L’orma sono Kreuzville, la prima ad aver avviato le pubblicazioni fondendo in un unico nome libri che danno voce all’immaginario della nuova Europa; Kreuzville Aleph, sorella maggiore della prima, che raccoglie opere e autori cruciali della cultura moderna; e I Trabucchi, che getta le reti nelle acque della letteratura italiana per raccogliere voci e storie che catturino il mondo con sguardo mobile e passione. Oltre a queste va segnalata la collana dei Pacchetti, piccoli libri pronti per essere spediti grazie a un innovativo allestimento tipografico, con percorsi negli epistolari di alcune delle massime menti di tutti i tempi. E proprio i Pacchetti vengono esportati in Francia con il nome Les Plis quando nel 2020 la casa editrice si apre al mercato francofono con la sigla Éditions L’orma.

Nel febbraio 2014 il primo titolo della collana Kreuzville Aleph è Il posto di Annie Ernaux, autrice francese che si rivelerà fondamentale per la casa editrice e che, anche grazie alle pluripremiate traduzioni di Lorenzo Flabbi, verrà riconosciuta pure in Italia come una voce imprescindibile della letteratura di oggi. La stessa Ernaux nel luglio 2016 si aggiudica il Premio Strega Europeo per Gli anni. “Un grande riconoscimento a uno dei nostri libri più importanti, forse anche il più bello”, raccontano Solari e Flabbi. “Sicuramente, in una splendida e rara sovrapposizione di qualità e popolarità, il più venduto”.

La sesta box di Romanzi.it

Grazie alla consulenza di un gruppo di librerie che collaborano al progetto, la Box 06 di Romanzi.it propone una selezione di tre dei migliori romanzi de L’orma editore:

– Dopo mezzanotte di Irmgard Keun, racconto di due giorni fatali nella vita di una ragazza che è anche una delle prime descrizioni romanzesche dell’asfissiante società nazista. Un libro affilato, ironico e spiazzante.

– Il mago M. di René Barjavel, autore di alcuni capolavori della science fiction europea e mondiale, rende omaggio al Ciclo Bretone concentrandosi sulla figura multiforme di Merlino in un romanzo strabiliante.

– Libertà grande di Julien Gracq, raccolta di sogni, visioni poetiche e viaggi immaginari in terre sperdute di una delle scritture più perfette del Novecento francese.

All’interno della scatola anche un’edizione speciale della rivista letteraria Blam!, fondata nel 2019 da Antonella Dilorenzo, che affronta i temi dell’inclusione e della diversità con racconti, poesie e illustrazioni.

La prossima Box 07, ordinabile fino al 30 giugno e spedita a fine luglio, sarà dedicata a SUR, casa editrice indipendente nata nel 2011, in abbinamento alla rivista letteraria Il Rifugio dell’Ircocervo.

Romanzi.it è una startup innovativa fondata nell’aprile 2021 per lanciare la prima box italiana dedicata alla narrativa. Lo scorso marzo ha superato, fra oltre cento candidate, la selezione Planet Fundamentals #13 del Centro per l’Innovazione Sociale di Torino SocialFare ed è attualmente impegnata in un programma di accelerazione per aziende a impatto sociale. Ha inoltre ricevuto una prima iniezione di capitale da parte di SocialFare Seed, un fondo privato di investimento che supporta le startup accelerate da SocialFare.