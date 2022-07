Patricio Pron torna in libreria con Domani avremo altri nomi

Domani avremo altri nomi è il titolo del libro di Patricio Pron, in libreria nel 2021 per SUR. Il volume è uscito con la traduzione di Francesca Lazzarato.

Quasi scrivendo in presa diretta, con uno sguardo acuto e non privo di tenerezza, Patricio Pron ci racconta quanto le relazioni possano dire del tempo in cui viviamo, e indaga un nuovo modo di concepire l’amore, in una storia piena di speranza nella quale il lettore non potrà che riconoscersi.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Domani avremo altri nomi – Patricio Pron

Tutto comincia con la divisione della libreria: Lui e Lei si lasciano, senza un motivo apparente, dopo anni passati insieme. Di colpo si ritrovano soli, a rimettere insieme i pezzi delle loro vite in un mondo che riconoscono a malapena: la città ha una nuova fisionomia, la tecnologia penetra ogni aspetto della vita, intimità compresa, e mostrarsi fragili non va più di moda.

Li vediamo, in parallelo, alle prese con appuntamenti al buio, dating app, buoni propositi radicali e viaggi alla ricerca di sé: non sanno che qualcosa ancora li lega, che non sono più gli stessi.

Domani avremo altri nomi è una storia d’amore, anzi, una storia dell’amore ai giorni nostri, con tutte le diverse sfaccettature e forme che il sentimento può assumere – oltre l’orientamento sessuale, l’idea classica di coppia e di famiglia, gli stereotipi sulla maternità – in un presente spesso precario, fatto di consumismo e alienazione.

L’autore

Patricio Pron (Rosario, 1975) è uno dei maggiori scrittori argentini della sua generazione, selezionato nel 2010 dalla rivista Granta tra i migliori giovani scrittori in lingua spagnola.

Tra le sue opere, in Italia sono già apparsi Lo spirito dei miei padri si innalza nella pioggia (Guanda, 2013) e Non spargere lacrime per chiunque viva in queste strade (2017, gran vía).

Con Domani avremo altri nomi ha vinto il prestigioso Premio Alfaguara.