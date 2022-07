La piuma cadendo impara a volare – Usama Al Shahmani

La piuma cadendo impara a volare, di Usama Al Shahmani, è uno di quei piccoli gioielli letterari che Marcos y Marcos porta spesso in libreria.

Questo volume, uscito a maggio scorso, è un intenso viaggio nella vita e nelle emozioni di una giovane donna in viaggio nel mondo. La piuma cadendo impara a volare si muove tra narrativa e poesia.

La trama

Ci sono domande che Daniel non può fare ad Aida, tasti che non può toccare: provocano liti, musi e silenzi. Lui vorrebbe sapere di più del passato di lei; delle origini iraniane; della cultura; della famiglia.

Quando parte per terminare il servizio civile, finalmente Aida si apre, scrivendo. Racconta una vita iniziata in un campo profughi in Iran, una famiglia spaccata fra due civiltà.

Un babbo teologo conservatore, che non riesce a metter radici in Svizzera, e decide di tornare alle origini, in Iraq. Ma ciò che è Patria per i genitori, per lei e sua sorella è un luogo impossibile.

E decide di fuggire, di tornarsene in Svizzera con lei. Un libro pieno di poesia, nostalgia, speranza, la distanza fra due culture, il desiderio di cucitura e di confronto.

La piuma cadendo impara a volare – La recensione

Se c’è un concetto che potremmo definire centrale all’interno di questo romanzo, potremmo esprimerlo con le parole “essere a casa”. Attorno a questo si muove tutta la vicenda di Aida.

La piuma cadendo impara a volare è un percorso profondo, intimo ma anche universale di ricerca delle proprie origini, del proprio posto nel mondo, oserei dire persino degli odori che ci riportano con la mente e con il corpo a quella che potremmo definire, appunto, casa.

Usama Al Shahmani mescola in questa vicenda più patrie, più culture, più personaggi che hanno tutti una caratteristica comune: sono cittadini del mondo in cerca di una parte sconosciuta di loro stessi. Per farlo si spostano, si estraniano, rimangono senza dimora, sono anime di uccello in volo.

In questo viaggio duro, affascinante, lunghissimo, si intrecciano i destini di padri e figli, di tempo che passa e di sentimenti che si modificano, di sogni di libertà e speranze per il futuro. Si uniscono e si rimodellano insieme i concetti di patria, di casa, di viaggio, di incontro.

La piuma cadendo impara a volare è anche un bellissimo libro sul potere salvifico della parola e della scrittura, che può contenere ricordi e leggerezza, passato e futuro, nascita e morte. Un libro che vi consiglio di leggerlo se vorrete allargare lo sguardo su altre vite e su altre storie, sapendo che la vita è proprio questo: un allenamento continuo da cui si impara sempre qualcosa. E magari dopo una brutta caduta saremo in grado di spiccare il volo.