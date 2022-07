Qualcosa nella nebbia – Roberto Camurri

Il terzo romanzo di Roberto Camurri si intitola Qualcosa nella nebbia (pubblicato, come gli altri due, da NN editore). Una storia che parla di amicizia e di amore, di fiducia e di tradimento.

Così, nella scrittura ormai definita di Camurri, si ritrovano la sincerità e la voglia di parlare all’animo del lettore. Qualcosa nella nebbia è un romanzo che guarda con intimità e intensità al passato e alle paure.

La trama

Uno scrittore sceglie di ambientare i suoi romanzi a Fabbrico, un paese che non ha mai visto ma che lo attrae inspiegabilmente.

È un uomo insoddisfatto e arrabbiato, odia la sua famiglia e il suo lavoro. Il suo primo libro ha avuto successo, e ora sta scrivendo nuove storie, diverse, ambientate in una Fabbrico spettrale in cui si muovono tre personaggi: Alice, che ha avuto una grottesca carriera in tv e ha scelto di tornare a vivere in paese; Giuseppe, da sempre innamorato di Alice anche se può averla solo in un perverso gioco sessuale; e Andrea detto Jack, che da bambino assiste all’arrivo di un’inquietante famiglia nella casa con cinque comignoli vicina alla sua, diventando testimone di una terribile tragedia.

Invitato a un festival letterario in Olanda, lo scrittore comincia a confondere realtà e finzione, e grazie a una donna misteriosa scopre un passato che non sapeva di avere.

Qualcosa nella nebbia – La recensione

Qualcosa nella nebbia ha un certo legame con il primo romanzo di Roberto Camurri, A misura d’uomo. C’è la stessa attenzione ai pensieri, all’animo e ai sentimenti dei protagonisti, la stessa intensità emotiva e la stessa cifra stilistica che unisce una prosa limpida a tratti quasi poetici.

Fabbrico è il centro di tutto. Un paesino che nella realtà è la città natale dell’autore e che nel romanzo diventa cuore nevralgico della vicenda, ma anche luogo che si riempie di magia e che trasferisce quasi il suo “spirito” sovrannaturale a chi lo abita.

Sì perché Qualcosa nella nebbia è una storia che attraversa, con continui flash-back, un arco temporale che segue la crescita di tre ragazzi dalla giovinezza all’età adulta. Tutti e tre stanno facendo i conti, in un modo o nell’altro, con il loro passato. Dagli anni a ritroso riemergono paure, sentimenti, desideri, ossessioni e soprattutto ricordi. E per ognuno di loro Fabbrico ha significato qualcosa di importante.

Il ritorno quindi, nel paese come al momento in cui le cose sono cambiate, diventa un viaggio prima di tutto dentro se stessi, per far pace in un ceto senso con le cicatrici che sono rimaste lì. La terza opera di Roberto Camurri è una storia che ci dice molto sulla perdita (di qualcosa o di qualcuno di molto caro), sullo svalicare alcune “linee d’ombra” che la vita ci pone di fronte, sulla possibilità concreta di non riuscire ad assorbire la delusione, il dolore.

Ma è anche un bellissimo romanzo sullo scorrere del tempo, e quindi sul passaggio da una generazione all’altra. Padri e figli si mescolano in questo romanzo: voci, vicende, pensieri, narrazioni. Ma soprattutto paure. Siamo davvero ciò che sono stati i nostri genitori? E che genitori saremo se non riusciamo a liberarci dai fantasmi dei nostri padri? Come possiamo prendere le distanze dai luoghi in cui siamo cresciuti?

Quei posti, quelle città, quelle vie e quelle case in cui gli eventi hanno subìto una sterzata decisa, ci segnano più di quanto noi crediamo, e ce ne accorgiamo molto dopo, quando dobbiamo fare i conti con un destino indipendente da costruire.

Ecco, proprio quel destino intimo e personale che è ciò contro cui lottano o verso cui sono diretti tutti i personaggi di questo libro. Arriverà un momento, infatti, in cui ognuno si sentirà davvero “padre di ciò che lo circonda”, generatore di qualcosa che è stato partorito. Che sia un figlio, un ricordo, una storia, un amore, una città, un libro.