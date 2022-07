I tuoni: un romanzo di Tommaso Giagni

Tommaso Giagni è l’autore del romanzo I tuoni, portato in libreria nel corso del 2021 da Ponte alle Grazie. Di seguito trama ed approfondimento.

In un romanzo dalla lingua impareggiabile per nitore e realismo, Tommaso Giagni indica con vera maestria letteraria la direzione del conflitto: una nuova guerra contro gli esclusi e le loro forme di comunità e di resistenza, una guerra sotto traccia che ogni giorno divora le precarie fondamenta di ogni pace sociale. Ecco I tuoni.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Tommaso Giagni – I tuoni

In una periferia romana senza nome fra il Grande Raccordo e l’Aniene, Manuel, Flaviano e Abdou vivono una formazione inquieta e oppressa. Hanno diverse origini, diversi talenti e aspirazioni, vite precedenti di cui parlano poco.

Per loro Roma è solo uno sfondo e la vita quotidiana è incastrata nella gerarchia feroce del Quartiere, dov’è chiara la differenza fra chi può coltivare qualche ambizione e chi è condannato senza appello alla marginalità.

L’amicizia che li lega è l’unico punto fermo, almeno fin quando non arriva l’amore a sparigliare le carte: Donatella, i cui genitori hanno venduto radici e identità per una villetta anonima in una zona residenziale che confina col Quartiere: la sua rabbia sarà il detonatore per il giro di vite che tutti si aspettano.

E quando la violenza arriverà inevitabile, chiederà le sue vittime e concederà uno spiraglio di salvezza.

L’autore

Tommaso Giagni (Roma, 1985) ha pubblicato da Einaudi i romanzi L’estraneo (2012) e Prima di perderti (2016). Tra le antologie a cui ha partecipato: Voi siete qui (minimum fax, 2007) e La caduta dei campioni (Einaudi, 2020). Scrive per «L’Espresso», «Avvenire» e «l’Ultimo Uomo».