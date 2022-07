In libreria Andre Dubus con Il tenente

La casa editrice Mattioli1885 riporta in libreria Andre Dubus. Il romanzo Il tenente esce infatti con la traduzione di Nicola Manuppelli.

Questo è l’esordio di Andre Dubus, l’unico romanzo scritto dal maestro del racconto. Mattioli1885 completa così la pubblicazione di tutte le sue opere.

Andre Dubus – Il tenente

Un’indagine sull’equipaggio di una nave all’inizio della guerra del Vietnam: misteriosi rituali si sovrappongono alle insicurezze di una generazione segnata da quel terribile conflitto.

In mare, a bordo di una portaerei della Marina, il tenente Daniel Tierney si ritrova per la prima volta al comando del suo distaccamento di Marines.

Un’infrazione di second’ordine, commessa dal giovane e promettente soldato scelto Ted Freeman, conduce a un’importante indagine che porta alla luce la presenza di rituali di iniziazione e relazioni omosessuali tra i membri dell’equipaggio.

Combattuto tra il proteggere Freeman e salvaguardare la reputazione dei Marines, Tierney dovrà accettare la tragica realtà di un sistema che un tempo aveva idealizzato.

L’autore

Andre Dubus (1936-1999). Se negli Stati Uniti Dubus è stato riconosciuto come una delle voci autentiche della sua generazione, ora anche qui da noi, con qualche decennio di ritardo, si è guadagnato un pubblico vasto e affezionato. Amico fraterno di Vonnegut, Yates, Doctorow e scrittore di culto per autori come Dennis Lehane, Peter Orner e Stephen King, ha dedicato tutta la vita a scrivere racconti e insegnare scrittura. In Italia Mattioli 1885 ha pubblicato tutti i suoi racconti e le sue due raccolte di saggi, Vasi rotti (2020) e Riflessioni da una sedia a rotelle (2021).