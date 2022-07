Servirsi: un romanzo di Lilian Fishman

Si intitola Servirsi, ed è il nuovo e primo romanzo di Lilian Fishman portato in libreria da edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

Servirsi è un esordio fulminante che annuncia una delle voci più interessanti del panorama contemporaneo, e che, come ogni capolavoro letterario, invita i lettori a mettere in dubbio le proprie certezze.

Servirsi – Lilian Fishman

Eve ha trent’anni e vive a New York con la sua compagna Romi, con la quale da anni ha una relazione stabile. Ossessionata però dal proprio corpo, e in cerca di risposte su quello che per lei è il suo scopo, il sesso, una sera decide di condividere le sue foto di nudo online.

È così che conosce Olivia, una giovane pittrice di Brooklyn, e, attraverso Olivia, il carismatico Nathan, dando inizio a un elettrizzante quanto inquietante rapporto a tre. Mentre sprofonda sempre di più in una doppia vita – notti estreme con Nathan e Olivia, in cui esplora le dinamiche della gelosia tra donne e il desiderio maschile, e la sicurezza dell’esistenza accanto a Romi – Eve deve confrontarsi con interrogativi che non smettono di tormentarla: chi ha il controllo, e cosa vuol dire avere il controllo?

Cosa significa il sesso per noi? Come conciliare ciò che desideriamo con ciò che dovremmo desiderare? Come seguire i nostri desideri, e verso chi ne siamo responsabili? Per Eve non esistono risposte semplici – solo un continuo percorso di scoperta, pericoloso ed esaltante.

Con una scrittura trascinante e affilata come un bisturi, Lillian Fishman disseziona i concetti di desiderio, genere, attenzione, intimità, vanità e potere, incidendoli sulla pelle dei suoi protagonisti e inoltrandosi con spietata eleganza nel territorio liquido di sesso e sessualità.

L’autrice

Lillian Fishman è nata nel 1994 e vive a New York. Si è laureata in letteratura inglese alla New York University, dove Zadie Smith l’ha seguita come tutor per la tesi. Ha anche lavorato a stretto contatto con Jonathan Safran Foer, Jeffrey Eugenides, Darin Strauss e David Lipsky. Attualmente è una redattrice di narrativa per The New Yorker. Servirsi è il suo primo romanzo.