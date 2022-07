Ararat: commovente ritratto di famiglia

La casa editrice Il Saggiatore ha portato in libreria, nel corso del 2021, il romanzo Ararat. L’autrice è Louise Glück e il volume è un commovente ritratto di famiglia.

«Mia sorella è come un sole, come una gialla dalia. Capelli d’oro come pugnali intorno al viso. Occhi grigi, pieni di coraggio.» La traduzione di Ararat è di Bianca Tarozzi.

Ararat – Louise Glück

Camminiamo in un cimitero: i fiori incoronano una lapide, la tomba di una persona cara. Ci muoviamo sull’erba schiacciata dai piedi dei tanti che, come noi, procedono disorientati tra le tombe.

Ripensiamo a ciò che è stato e, all’ombra di un faggio rosso, udiamo ancora una volta le nostre risate e i nostri pianti di bambini, la ninnananna sommessa di una madre che culla un figlio, il canto di un uccello che trafigge il silenzio di un padre, il nostro.

Ararat è un commovente ritratto di famiglia, turbato, sullo sfondo, dalla presenza gelida della morte. Il lutto, dice Louise Glück, è una ferita aperta, pulsa, brucia; ma aspetta: il tempo trascolora, le ore sfioriscono.

I giorni diventano mesi, i mesi anni: allora riviviamo l’ultimo saluto, il tremore di una mano, i sorrisi che non nascondono le lacrime, e capiamo che la sofferenza è compagna inevitabile della compassione, dell’amore. E nella dolcezza del dolore diventiamo inequivocabilmente umani.

L’autrice

Louise Glück è autrice di dodici libri di poesie e due raccolte di saggi. Ha vinto il premio Nobel per la Letteratura nel 2020 «per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l’esistenza dell’individuo». Tra gli altri premi ricordiamo la National Humanities Medal, il premio Pulitzer, il National Book Award, il premio Bollingen, il Wallace Stevens Award conferito dall’Academy of American Poets e la Gold Medal for Poetry dell’American Academy of Arts and Letters. Insegna a Yale e Stanford e vive a Cambridge, nel Massachusett.