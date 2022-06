L’archeologia dell’amore – Cătălin Pavel

La casa editrice NEO ha portato in Italia, lo scorso aprile, L’archeologia dell’amore. Dal Neanderthal al Taj Mahal, volume di Cătălin Pavel che è stato un bestseller in Romania.

L’archeologia dell’amore è un viaggio affascinante tra archeologia, scienza e sociologia alla ricerca di tracce e frammenti delle modalità con cui l’uomo ha saputo amare nel corso della storia.

Il libro

Un’indagine archeologica sull’amore, dall’incontro dei sapiens con i neanderthal, fino agli inizi del ‘900. Cătălin Pavel archeologo e studioso dell’antichità, decifra codici genetici, scheletri, affreschi, minuscoli resti e grandi monumenti, per raccontare, scientificamente e poeticamente, come l’essere umano ha amato nel tempo e nello spazio.

Invita il lettore in un viaggio ampissimo, dalle coordinate inedite, attraverso un “amore non pensato, ma visto, cercato nelle posture umane, nei segni materiali, nelle scritture immediate e non meditate a lungo”.

Le parole dell’autore: “Ciò che potremmo fare è ricostruire i nostri sentimenti partendo dai resti del passato. Nella preistoria, dove mancano fonti scritte, l’archeologia è l’unico modo – buono o cattivo che sia – per capire cosa accade ad una coppia. In quale altro modo possiamo scoprire quanto ci sia vicino un anonimo abbraccio dell’Età del Ferro? I casi di studio proposti mostrano che anche gli oggetti – e le ossa – per quanto frammentari, dicono qualcosa che i testi sull’amore non potranno mai dire.

Dalle tombe di Adamo ed Eva a quelle dei soldati della Prima guerra mondiale, dal papiro orfico di Mangalia alle iscrizioni in un lupanare pompeiano, il lettore è invitato a partecipare a un insolito esperimento tra le dinamiche storiografiche dell’amore”.

L’archeologia dell’amore – La recensione

Cătălin Pavel è un archeologo, uno storico, uno studioso e un divulgatore scientifico romeno. Ciò che ci propone con questo volume è un sentiero lungo, bellissimo e pieno di sorprese alla scoperta di quel rapporto mai concluso tra l’essere umano e l’amore. Nel senso di sentimento sì, ma anche e soprattutto delle sue rappresentazioni.

L’archeologia dell’amore ci racconta quindi di questo legame partendo da fatti e tracce empiriche, coprendo un periodo storico che va dai resti archeologici della preistoria fino agli inizi del ‘900. Badate bene però, perché ciò che vi troverete di fronte non è il solito saggio, ma l’alternarsi prezioso e narrativamente utile di spunti tecnici, ragionamenti scientifici e pensieri molto personali.

Così, vicino al metodo induttivo-deduttivo su cui si basa la scienza, trovano spazio ironia, divagazioni frizzanti, eleganti ed acute. Persino un pizzico di ironia. L’autore ha deciso quindi di condurci in questa che potremo definire “passeggiata archeologica”, unendo la leggerezza del racconto alla concretezza della scienza.

L’archeologia dell’amore non contiene verità assolute, ma sicuramente aiuta a mostrarci i fatti, a formulare risposte ma anche a porsi nuove domande. Gigi Spina, nella prefazione, scrive: “Se è possibile trovare sia pure solo una traccia dell’amore, significa che l’amore è sopravvissuto nella sua interezza.” E se è sopravvissuto allora va ricercato, scovato, riportato alla luce. Come base, anche, per nuovi racconti.