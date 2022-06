Valerio Aiolli: X – Una caccia

X – Una caccia è il titolo del racconto di Valerio Aiolli, terza uscita del primo gruppo di opere pubblicate da Tetra edizioni nel mese di maggio.

Valerio Aiolli mescola fatti personali, eventi storici, personaggi a cavallo tra la vita vera e la finzione per dar vita ad un racconto a tappe ed in frammenti. Una vera e propria caccia all’uomo che si risolverà solo nel finale.

La trama

Un analista militare è addestrato a raccogliere informazioni, studiarle e formulare giudizi atti a garantire la sicurezza nazionale e internazionale, prendere decisioni politiche e prepararsi a scenari di guerra.

Più è bravo nel suo lavoro, meno vite saranno sacrificate. Nelle agenzie di intelligence operare in gruppo è però fondamentale ed è invece esclusiva di pochi muoversi soli e in completa autonomia, disponendo del maggior numero di dati possibili.

X è il migliore tra tutti coloro deputati ad agire in solitaria, ma ora, dopo molti incarichi, è divenuto una scheggia impazzita pronta a parlare: un cane sciolto che va assolutamente eliminato. Inizia così una serrata caccia all’uomo tra aeroporti e camere d’albergo.

X – Una caccia, di Valerio Aiolli – La recensione

I Segreti di Stato sono da sempre elemento affascinante sia per i lettori sia per gli scrittori. Ciò che non si può dire e che la “gente normale” non può conoscere rendono le storie colme di mistero, e la nostra curiosità cresce pagina dopo pagina alla ricerca della verità.

Nel racconto di Valerio Aiolli, però, ad essere protagonisti non sono tanto i segreti, quanto le persone che da sempre li custodiscono. Uno di loro, che chiameremo X, ha deciso improvvisamente di parlare, di rivelare dati, fonti, notizie. Un cane sciolto insomma che sta mettendo in pericolo l’intero sistema.

Ecco allora che inizia una caccia all’uomo che l’autore decide di dividere in tappe, e grazie ad una struttura narrativa divisa a frammenti diventa avvincente, anche perché mescola fatti realmente accaduti a vicende personali, particolari insignificanti a prima vista a segreti importanti.

X – Una caccia è quindi un racconto del delinquere, dell’investigazione, dell’inseguimento all’ultimo respiro. Ma è anche e soprattutto la ricerca del perché si possa diventare scheggia impazzita, del motivo per cui chi protegge la sicurezza ai massimi livelli possa decidere di mettersi in contatto con l’esterno. Un motivo c’è sempre ed è diverso caso per caso, ma quando lo si scopre è spesso troppo tardi.

Nella rincorsa ad un elemento che “diserta” e che diventa un pericolo per tutti c’è l’eterna lotta tra il sistema e ciò che sta al di fuori, tra l’immobilità e la ricerca della verità, tra l’equilibrio estremo dello status quo e il caos improvviso.