Le serie tv più visualizzate nel 2022

La tua serie TV preferita è a portata di un solo click con Netflix. Il popolare servizio di streaming offre agli abbonati una vasta libreria di serie nuove e classiche, oltre a una sfilza di spettacoli originali ed esclusivi. E, con l’aggiunta di nuovi programmi a Netflix quasi ogni giorno, la libreria è in continua espansione. Inoltre, così come giochi sul telefono a bingo online o ad altri giochi, puoi ora guardare le tue serie preferite ovunque tu sia.

1. Inventing Anna, 33.475 visualizzazioni

La trama ruota attorno ad Anna Delvey, un’artista della truffa che afferma di avere un fondo fiduciario del valore di circa $ 60 milioni. Anna ha frodato individui facoltosi, agenti immobiliari e consulenti finanziari. Alla fine, è stata catturata e arrestata. La trama si svolge come un romanzo, con ogni capitolo che aumenta il livello di tensione. Rappresenta una serie frenetica sulla giovane donna che ha simulato fino a quando non ce l’ha fatta, o piuttosto ha simulato fino a quando non è stata catturata. È una narrazione su quanto siano importanti le apparenze. È una storia interessante, ma negli ultimi episodi perde un po’ di vigore poiché la serie non riesce a stabilire chi sia effettivamente Anna “Delvey” Sorokin. Il vero sé di Anna è perso tra tutte le bugie che ha raccontato su se stessa. Inventing Anna inizia con la stampa di riviste e racconta gradualmente la storia completa, basata sul pezzo del New York Magazine di Jessica Pressler del 2019. Sì, gli episodi sono lunghi, ma sono comunque divertenti. Lo spettacolo rappresenta brillantemente lo stile di vita ricco, grazie al suo ampio budget Netflix. Julia Garner, che potresti riconoscere da Ozark, interpreta Anna Delvey. È fantastica in questa serie e porta una prospettiva unica al personaggio. È un cast fantastico nel complesso. Vale la pena dedicare del tempo a guardare Inventing Anna.

2. Bridgerton, 29.679 visualizzazioni

Bridgerton segue la figlia maggiore dell’importante famiglia Bridgerton, Daphne Bridgerton, mentre entra nel mercato matrimoniale a Regency London. Aspira a trovare l’amore genuino come i suoi genitori, ma non è così semplice come sembra. Una colonna di gossip dell’alta società scritta dalla misteriosa Lady Whistledown diventa una spina nel fianco di Daphne quando suo fratello maggiore esclude potenziali corteggiatori. È solo quando entra in scena l’estremamente splendido e impegnato Duke of Hastings che le cose si fanno davvero interessanti per Daphne. Le scintille volano tra di loro quasi istantaneamente. Mentre questa storia d’amore si svolge, altri membri della famiglia Bridgerton trovano l’amore, perdono l’amore e provano una varietà di emozioni. Inoltre, la famiglia Featherington aggiunge il proprio dramma al mix. Bridgerton è un dramma in costume su un matrimonio competitivo, pettegolezzi e sesso, sia troppo che non abbastanza allo stesso tempo. Ci sono molti aspetti di Bridgerton che piacciono, ma la scrittura e i personaggi non sono tra questi. La scenografia e i costumi sono belli, ma questo da solo non basta a rendere interessante un programma. Lo spettacolo si concentra su Daphne Bridgerton e Duke Hastings mentre fingono di essere innamorati per placare i loro genitori e la società in generale, solo per innamorarsi davvero. Sono circondati da una sfilza di personaggi secondari e linee di trama abbastanza poco interessanti. Ed è tutto narrato e supervisionato dalla voce onnisciente di Julie Andrews, che scrive una colonna di gossip su tutti gli aristocratici e suscita malizia.

3. All of us are dead, 26.241 visualizzazioni

Il dramma di formazione, basato sul webtoon di Naver “Now at Our School”, segue i ragazzi di una scuola superiore sudcoreana mentre combattono per sopravvivere a un’apocalisse di zombi provocata da un esperimento scientifico difettoso. Nei suoi momenti più sorprendenti, la serie presenta alcuni artisti di talento che interpretano personaggi genuini e sconvolti nel mezzo di una crisi disumana. Questo ultimo dramma, se combinato con l’atrocità grafica del genere zombi, ottiene più della maggior parte dei film e dei programmi televisivi di zombi. L’ambientazione di un’apocalisse di zombi è usata abilmente per creare una toccante storia umana di perdita e dolore, intrecciata con gelosia, romanticismo, dolore, antagonismo e ondate di dramma costruite attorno a brevi esplosioni di sollievo comico.

4. Ozark, 23.495 visualizzazioni

Marty è in viaggio con sua moglie Wendy e i loro due figli quando un’operazione di riciclaggio di denaro va storta, lasciandolo a saldare un grosso debito per mantenere la sua famiglia al sicuro. Il destino dei Byrde è in pericolo e le gravi circostanze costringono la famiglia frammentata a riunirsi. Ozark è stato rimproverato per aver rallentato dopo il primo episodio, ma il ritmo più lento ci ha trascinato ancora più a fondo. Non pensiamo che il programma sarebbe durato così a lungo se fosse stato solo un treno proiettile diretto, e crediamo che fosse esattamente ciò che Bateman, che è anche produttore esecutivo dello show, aveva in mente quando ha iniziato a creare lo storyboard.