Darío Sztajnszrajber è l’autore del volume Filosofia in undici passi. Dalla caverna alla città. Il libro è in libreria per Tlon dal 9 giugno.

Filosofia in undici passi è uno strumento ideale per far uscire la filosofia dalla caverna. Per pensare senza sottovalutarsi. Per scoprire che la filosofia è viva.. e lotta insieme a noi.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Filosofia in undici passi – Darío Sztajnszrajber

Il filosofo argentino Darío Sztajnszrajber è il nuovo fenomeno nel mondo della divulgazione filosofica: le sue conferenze en plein air e i suoi interventi pubblici attirano da anni migliaia di persone, sui palchi di festival e teatri, e in programmi televisivi e radiofonici. L’obiettivo dei suoi lavori è portare sui mezzi di comunicazione di massa e in strada ciò che tradizionalmente si fa tra le mura di un’aula universitaria.

Un obiettivo pienamente raggiunto in Filosofia in undici passi, libro che in breve tempo è diventato un vero e proprio best-seller in America Latina. Con quest’opera Sztajnszrajber avvicina il pensiero filosofico ai lettori intrecciandolo con una trama di taglio romanzesco, come se fosse una serie televisiva o un thriller cinematografico.

L’avvenimento iniziale è la morte di un giovane nella metropolitana di Buenos Aires, a partire dalla quale si scatena un cortocircuito mediatico e politico che porta l’Argentina sull’orlo dello stato d’eccezione: cercando di indagare le cause di quell’oscura vicenda, mentre si muove tra le strade in subbuglio della capitale, l’autore-protagonista ha come bussola le frasi più famose e significative di undici tra i pensatori che hanno segnato le svolte decisive della storia della filosofia, nell’arco di due millenni.

Undici passi che corrispondono ad altrettante frasi iconiche – So di non sapere, Sono colui che sono, Ama e fai ciò che vuoi, Penso dunque sono, Dio è morto, Non c’è niente al di fuori del testo, Dove c’è potere c’è resistenza, per citarne alcune – attraverso le quali Sztajnszrajber si propone di portare

la filosofia fuori dai suoi schemi fissi e dai suoi contesti abituali. Undici idee classiche, undici frasi, brevi ma al tempo stesso sconfinate come lo è ogni percorso di ricerca, intellettuale ed esistenziale.

Sztajnszrajber riesce così a spiegare, e al tempo stesso contraddire, filosofi come Aristotele, Cartesio, Marx, Nietzsche o Foucault, e ci invita a perderci nella ricchezza delle loro idee. Ogni frase provoca un effetto e ci spinge verso altri interrogativi. Grazie a questa operazione, la filosofia ci risulta più vicina, dimostrando che tutti siamo in grado di pensare, tutti possiamo fare filosofia anche se ancora non lo sappiamo.

L’autore

Darío Sztajnszrajber (Buenos Aires, 1968), filosofo e docente universitario, è uno dei divulgatori filosofici più celebri del Sud America. Si descrive così: Darío Sztajnszrajber è un tifoso dell’Estudiantes de La Plata, è dei Gemelli e va spesso in bicicletta. Insegna filosofia all’Università di Buenos Aires. Ha insegnato in tutti i gradi di istruzione: primaria, secondaria, universitaria e post-universitaria.

È stato insegnante di scuola secondaria per vent’anni. Ha una dipendenza per Twitter, il silenzio e i frutti di mare. Parla di filosofia nel suo programma televisivo “Mentira la verdad”. Diffonde inoltre la filosofia in radio e in teatro con lo spettacolo “Desencajados: Filosofía + Música”. Tra i suoi libri, ¿Para que sirve la filosofía? (Editorial Planeta, 2013) e Filosofía a martillazos (Editorial Ariel, 2019), di prossima pubblicazione per Edizioni Tlon.