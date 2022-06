Star Comics celebra il Pride Month

Si apre il Pride Month, un momento fondamentale per riflettere sui diritti della comunità LGBTIQ+. Star Comics, che con la label Queer è il primo editore indipendente italiano a proporre una collana manga espressamente dedicata alla narrazione di storie oltre i binarismi di genere, si unisce alle celebrazioni con tante pubblicazioni e iniziative, raccontando tutti i colori e le forme dell’amore.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

I titoli per il Pride Month

Il titolo che aprirà il Pride Month sarà RUN AWAY WITH ME, GIRL di Battan, la romantica e tormentata storia d’amore di due giovani donne che si rincontrano dopo anni riaccendo un sentimento che sembrava sopito.

Il primo dei tre volumi che compongono la serie è disponibile dall’8 giugno, con 3 illustration card in allegato disponibili solo per la prima tiratura.

La terza settimana di giugno sarà la volta di BOYS RUN THE RIOT, la miniserie di Keito Gaku che affronta con sensibilità e schiettezza la tematica transgender. attraverso gli occhi dei giovanissimi fondatori di un rivoluzionario marchio di abbigliamento.

Il primo volume sarà disponibile dal 15 giugno anche in una limited edition con un box per raccogliere l’intera serie, composta da quattro volumi, e godrà di un corner dedicato all’interno del negozio UNIQLO Italia di Milano.

Il mese si chiuderà con UNTIL I MEET MY HUSBAND, disponibile dal 22 giugno. Il Boys’ Love incontra le tematiche LGBTIQ+ nella storia autobiografica di Ryosuke Nanasaki, attivista gay giapponese che da anni si batte per i diritti della comunità LGBTIQ+, disegnata da Yoshi Tsukizuki, mangaka molto apprezzato per le sue produzioni BL.

Oltre al manga in volume unico, saranno disponibili il romanzo e uno speciale box a tiratura limitata che li raccoglie entrambi con un esclusivo mini shikishi in regalo. Le illustrazioni della cover del romanzo e del box sono state realizzate da Alessandro Baronciani.

Il lancio di questi titoli sarà accompagnato da iniziative ed eventi.

Gli eventi

Acquistando in tutte le fumetterie aderenti almeno un volume fra i tre titoli RUN AWAY WITH ME, GIRL n. 1, BOYS RUN THE RIOT n. 1 (regular o limited con box) e UNTIL I MEET MY HUSBAND (manga, romanzo o box), i lettori riceveranno in regalo un braccialetto che Star Comics ha dedicato al Pride Month, in tre diverse declinazioni: LOVE IS LOVE, LOVE IS FREEDOM, LOVE IS EQUALITY. In fumetteria sarà inoltre possibile leggere gratuitamente, tramite apposito QR code, le prime pagine delle tre opere in uscita.

Oltre alle consuete live sul proprio canale Twitch insieme a ospiti e attivisti, Star Comics ha organizzato alcuni appuntamenti dal vivo in giro per l’Italia.

Dal 16 giugno al 2 luglio, in collaborazione con UNIQLO Italia, presso il negozio di via Cordusio a Milano sarà allestita un’esposizione dedicata a BOYS RUN THE RIOT e agli altri titoli disponibili per il Pride Month. Per l’occasione si terrà anche un panel di approfondimento dedicato al tema dell’espressione di sé attraverso la moda.

Maggiori informazioni saranno comunicate nel corso dei prossimi giorni sui canali di Star Comics.

Il 17 giugno dalle ore 18:00, presso Mondadori Bookstore Cola di Rienzo a Roma, si terrà un panel sulle tematiche queer nel mondo dei manga, con un focus su BOY MEETS MARIA, RUN AWAY WITH ME, GIRL, BOYS RUN THE RIOT e UNTIL I MEET MY HUSBAND.

Maggiori dettagli sugli altri eventi in programma dedicati al Pride Month saranno comunicati nel giro delle prossime settimane nei canali ufficiali dell’editore.