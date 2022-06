Bari non è una città italiana, di Luciana Galli

Nel corso del 2021 la casa editrice Quodlibet ha pubblicato Bari non è una città italiana. Il libro è di Luciana Galli, a cura di Roberto Lacarbonara e con uno scritto di Giorgio Vasta.

In Bari non è una città italiana, con ironia e un leggero cinismo, la fotografia di Galli ridefinisce l’immaginario cittadino attraversando il paesaggio dal centro alla periferia e perlustrando, in maniera mai convenzionale, le identità e le specificità di un luogo e della sua gente.

Bari non è una città italiana – Luciana Galli

Da una suggestione di Julio Cortázar muove la narrazione per immagini di Luciana Galli, fotografa che da oltre cinquant’anni rilegge lo spazio urbano della sua città, Bari, alterandone il punto di osservazione e la coscienza critica, scrutandone le commistioni architettoniche, le trasformazioni antropologiche.

E poi la metamorfosi del linguaggio metropolitano e la relazione con il paesaggio mediterraneo, sempre «guardandola sottosopra con gli occhi socchiusi», fino al punto di scorgere l’immenso patrimonio di colori, a volte distonici ed eccentrici, a volte capaci di «un’astrazione di delicatezza minuziosa».

L’autrice

Luciana Galli è nata nel 1942 a Bari dove si è formata negli studi giuridici. Ha tenuto numerose mostre personali e collettive nelle quali ha sviluppato i generi del reportage, della fotografia industriale e di quella d’ambiente e costume. Diverse le sue esperienze nel campo della comunicazione e del linguaggio visivo applicate alle tematiche della fotografia di architettura, del restauro di opere d’arte e del paesaggio urbano ed extraurbano.

Sue fotografie sono conservate in collezioni pubbliche (Istitut Lumière di Lione, Fondo di fotografia italiana della Pinacoteca provinciale di Bari, Museo della Fotografia del DAU del Politecnico di Bari) e private. Ha collaborato con la testata la Repubblica. Nel 2019 La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e Basilicata ha posto un vincolo al suo archivio fotografico, dichiarandolo “di interesse storico particolarmente importante”.