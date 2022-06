La fine: alla scoperta dell’Apocalisse. O forse no

Film del 2018 sulla cui trama prima dell’uscita c’era un religioso silenzio, La fine (How it Ends) è ancora in programmazione su Netflix.

Un viaggio d’affari si trasforma invece in un viaggio verso l’Apocalisse. La fine è un film che si inserisce nel panorama del genere catastrofico senza però svelarci nulla sulle cause dell’accaduto.

La trama

La trama di questo film è semplice e lineare: Will è un uomo d’affari che si reca in visita ai genitori della sua fidanzata Sam, che aspetta un bambino.

La serata però finisce con accuse e scontri infuocati. Il mattino seguente, in aeroporto, succede qualcosa di strano che colpisce evidentemente tutto il Paese. Voli cancellati, comunicazioni interrotte e un allarme generale che proviene dalla costa Ovest, proprio lì dove si trova Sam.

Il padre della ragazza e Will non ci pensano due volte ed iniziano un avventuroso viaggio verso l’Apocalisse, alla ricerca della ragazza.

La fine – La recensione

La fine è un film che lascia perplessi sin dall’inizio. Si ha la sensazione di guardare qualcosa di già visto, di non originale, che si inserisce tra il genere azione, il dramma e il disaster movie che tanto è amato negli Stati Uniti e che su Netflix trova addirittura uno spazio dedicato.

Non ci sono però segni distintivi per i quali dovremmo ricordarci di questa pellicola. Non riusciamo fino in fondo ad immedesimarci nei protagonisti, vuoi perché l’attenzione è rapita dalla catastrofe naturale, vuoi perché non sono caratterizzati al meglio.

Si nota però un certo filone che il regista vorrebbe seguire. Il fulcro della storia non è cioè nell’evento sconvolgente ma nel viaggio per la ricerca della ragazza. Qui avviene tutto ciò che è importante: il legame ritrovato tra il padre di Sam e Will; un ordine sociale scomparso per via della paura di morire; incontri belli e brutti e un percorso personale di Will che dal non aver mai usato armi finisce per uccidere a sangue freddo.

La fine insomma mette in scena una serie di cliché che fanno del disater movie, forse, un genere sul quale si è detto, fatto e visto tutto ormai. Unica nota positiva sono le immagini che rendono al meglio gli effetti di uno sconvolgimento climatico estremo.

Non sapremo mai, però, cosa è successo veramente, se la coppia si salverà o si dirà addio, e soprattutto se La fine avvolgerà davvero il mondo o resta un briciolo di speranza. Troppi dubbi insomma. Tante domande messe sul tavolo ma troppe poche risposte per lo spettatore.