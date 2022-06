Ecco i sette finalisti del Premio Strega 2022

Annunciati ufficialmente oggi pomeriggio i sette libri finalisti del Premio Strega 2022, con una cerimonia in diretta su Ray Play dal Teatro Romano di Benevento condotta da Stefano Coletta.

Sorprese e conferme come ogni edizione. Per la prima volta nella storia del Premio infatti i titoli in finale sono sette. Ieri invece era stata annunciata la vincitrice del Premio Strega Giovani 2022, che è Veronica Raimo con Niente di vero (Einaudi). Ora per l’edizione 2022 l’attesa è tutta per l’annuncio del vincitore assoluto, il prossimo 7 luglio.

I sette finalisti del Premio Strega 2022

Ecco i sette titoli finalisti al Premio Strega (votati da 593 votanti), che si contenderanno la vittoria il prossimo 7 luglio in diretta su Rai Tre alle 22.50.

Mario Desiati, Spatriati (Einaudi)

Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskj (Rizzoli)

Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri)

Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi)

Fabio Bacà, Nova (Adelphi)

Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori)

Veronica Galletta, Nina sull’argine (minimumfax)

Chi erano i 12 candidati

Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori)

Alessandro Bertrante, Mordi e fuggi (Baldini+Castoldi)

Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskj (Rizzoli)

Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle grazie)

Davide Orecchio, Storia Aperta (Bompiani)

Fabio Bacà, Nova (Adelphi)

Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltrinelli)

Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri)

Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma)

Mario Desiati, Spatriati (Einaudi)

Veronica Galletta, Nina sull’argine (minimumfax)

Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi)