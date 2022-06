Emiliano Gucci e Le anime gemelle

Nel corso del 2021 Feltrinelli ha portato in libreria Le anime gemelle, di Emiliano Gucci. Un volume che scava nell’animo umano e nei sentimenti.

Addentrandosi nelle dinamiche della coppia – di amanti, di fratelli, di sorelle, di un genitore e di un figlio –, con Le anime gemelle Gucci esplora senza paura la doppiezza delle nostre azioni e pulsioni. E indaga il mistero della gemellarità, della simbiosi tra anime, fin dove sa farsi oscuro e indicibile.

Le anime gemelle – Emiliano Gucci

Una telefonata interrompe la vacanza isolana di Fausto e Bianca, iniziata nel tentativo di superare la loro crisi di coppia. Lui viene richiamato dal padre perché Franco, il gemello, ne ha combinata una delle sue, “una cosa brutta, una cosa grave”. Ma cosa, esattamente, non riesce a farselo dire.

Il senso di responsabilità e il legame con il fratello sono troppo forti, Fausto non può sottrarsi e dunque parte verso il cascinale del padre, sperando di cavarsela in poche ore. Si ritrova in una campagna carbonizzata, distrutta da un incendio che immagina opera del gemello.

La “cosa brutta” sembra però essere un’altra, ancor peggiore: nel loro agriturismo c’è una ragazza straniera in preda al panico, c’è una macchina a cui è stata staccata la batteria. E c’è Franco, trincerato dietro una porta chiusa. Specchiandosi in lui, da sempre sua “dannata metà”, Fausto finisce per sentirsi complice e si adopera per fare chiarezza, lacerato dal vincolo famigliare e dalla verità che emerge indagando.

Le ore così diventano giorni e Bianca, rimasta in attesa sull’isola, la abbandona a sua volta per raggiungere Azzurra, sorella che appare come il suo opposto. “Soltanto una di voi due sarà felice,” avevano predetto due zingare quando erano bambine: e se, nonostante i fatti abbiano finora provato il contrario, quell’una fosse proprio Azzurra?

L’autore

Emiliano Gucci è nato nel 1975 a Firenze, vive a Prato dove lavora in una libreria. Per Feltrinelli ha pubblicato Nel vento (2013), Voi due senza di me (2017) e, nella collana digitale Zoom Flash, L’orso (2012). In precedenza sono usciti i romanzi Donne e topi (Fazi, 2004; nuova edizione 2017 per Feltrinelli Zoom Wide), Sto da cani (Fazi, 2006), Un’inquilina particolare (Guanda, 2008) e L’umanità (Elliot, 2010). Ha pubblicato racconti in antologie e riviste, oltre al volume Sui pedali tra i filari – da Prato al Chianti e ritorno (Laterza, 2015).