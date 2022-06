Ecco la vita politica di Napoleone Bonaparte

Antonino De Francesco è l’autore de Il naufrago e il dominatore. Vita politica di Napoleone Bonaparte. Il volume è edito da Neri Pozza nel 2021.

In Napoleone Bonaparte convissero, da un lato, l’ardente patriota còrso votato all’indipendenza dell’isola, il fervente sostenitore dei valori dei Lumi, della Rivoluzione e della Repubblica, il riformatore, padre dell’identità della Francia moderna, il politico all’ossessiva ricerca della legittimazione.

Antonino De Francesco e la Vita politica di Napoleone Bonaparte

Il mito di Napoleone è nato con le straordinarie vittorie in Italia. Il generale seppe sapientemente orchestrarlo per legittimare il colpo di stato che segnò la sua ascesa da primo console della Repubblica fino all’incoronazione a imperatore dei francesi e a re d’Italia.

Da allora, memorie e resoconti di dubbia affidabilità hanno alimentato la leggenda, oscurando la sua autentica vicenda umana e politica nel quadro della stagione rivoluzionaria.

Scoprire come realmente il giovane e controverso ufficiale venuto dalla Corsica sia diventato il Napoleone dei francesi non è, però, meno affascinante di molta storia costruita ad arte.

È quanto accade in queste pagine che riportano al centro della sua biografia la complessità dei fattori che lo guidavano (e condizionavano) nelle sue scelte, innanzitutto lo stato di continua tensione interiore fra poli diversi, talvolta anche opposti, che lo indussero spesso a soluzioni contraddittorie.

L’autore

Antonino De Francesco insegna storia moderna presso il Dipartimento di studi storici dell’Università degli studi di Milano. È specialista dell’età delle rivoluzioni, ma guarda con interesse anche alla storia del Mezzogiorno. Tra i suoi lavori: L’Italia di Bonaparte (Torino 2011, di prossima traduzione in francese); La palla al piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale (Milano, 2012); The Antiquity of the Italian Nation (Oxford 2013, trad. it. L’antichità della nazione, Milano 2020), La guerre de deux cent ans. Une histoire des histoires de la Révolution, Paris 2018, trad. it Tutti i volti di Marianna. Una storia delle storie della rivoluzione francese (Roma 2019 e di prossima pubblicazione in inglese e spagnolo).