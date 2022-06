Capannone n. 8: galline in fuga

Si intitola Capannone n. 8 ed è il romanzo di Deb Olin Unferth portato in libreria da edizioni Sur nel corso del 2021. La traduzione è di Silvia Manzio.

Capannone n. 8 è Un romanzo a più voci (volatili inclusi!) rocambolesco e imprevedibile, esilarante e sovversivo, che trascina il lettore in un’avventura surreale ma al tempo stesso mette radicalmente in discussione la prevaricazione del nostro sistema economico sul mondo naturale.

Capannone n. 8 – Deb Olin Unferth

Janey e Cleveland sono due ispettrici addette al controllo degli allevamenti intensivi di galline ovaiole in una zona dell’Iowa, Dill è l’ex capo di un’associazione ambientalista, Annabelle la riluttante erede di una famiglia di allevatori; per motivi diversi vivono vite simili: frustrate e piene di rimpianti.

Finché, per gli effetti a catena di una decisione impulsiva, non diventano improbabili alleati in una folle missione: liberare di nascosto tutte le novecentomila galline di un allevamento industriale in una sola notte, con l’aiuto di trecento indisciplinati volontari e sessanta camion: ce la faranno?

L’autrice

Deb Olin Unferth (Chicago, 1968) è autrice di due romanzi, due raccolte di racconti, un graphic novel e un memoir, Revolution (sulla sua fuga giovanile da un college americano al Nicaragua della rivoluzione sandinista), finalista al National Book Critics Circle Award. Ha pubblicato su Granta, McSweeney’s, The Believer, The Paris Review; insegna all’Università del Texas ed è la fondatrice e direttrice di Pen-City Writers, un master in scrittura creativa per detenuti in un carcere di massima sicurezza del Texas. Capannone n. 8 è il suo primo libro pubblicato in Italia.