Ritratto di giovane donna con mostri – Pola Oloixarac

Pola Oloixarac è lo pseudonimo della scrittrice argentina Paola Caracciolo. Ritratto di giovane donna con mostri è il suo ultimo romanzo, portato in Italia da Ponte alle Grazie.

In corso di traduzione ormai in tutto il mondo, Ritratto di giovane donna con mostri è una storia che unisce inquietudine ed ironia, e che si pone come una voce acuta e bellissima della letteratura internazionale.

La trama

Mona è peruviana, ha scritto un romanzo di grande successo, è incline a un’ironia feroce e all’abuso di alcol e psicofarmaci e al momento vive in California, dove è apprezzata dal mondo accademico soprattutto in quanto «donna e di colore».

Quando viene inaspettatamente candidata al più importante premio letterario d’Europa, intravede la possibilità di sfuggire alla sua «cattività» americana e alla quotidiana spirale di autodistruzione.

Si trova così proiettata in un piccolo villaggio svedese non lontano dal Circolo polare, fra l’improbabile comunità internazionale dei letterati in gara per il premio: vengono dal Giappone, dalla Francia, dall’Armenia, dall’Iran, dalla Colombia, a formare uno zoo di vetro al cui interno fanno ciò che fanno di solito gli scrittori: si scambiano complimenti e pettegolezzi, coltivano invidie, mescolano riflessioni letterarie e sesso occasionale.

Ma Mona sembra vedere attorno a sé le tracce inspiegabili di una violenza che non riesce a identificare – o sono i suoi demoni che l’hanno seguita fin lì? Segni inquietanti si susseguono fino all’apocalittico scioglimento…

Ritratto di giovane donna con mostri – La recensione

Paola Caracciolo ha scelto uno pseudonimo per parlare attraverso i suoi libri. Forse perché la sua voce meritava una sonorità diversa, forse perché nelle sue storie c’è tanto di lei. Così eccoci di fronte a Ritratto di giovane donna con mostri, che fa di Pola Oloixarac (così si fa chiamare la scrittrice) una delle più belle sorprese letterarie di questi anni.

In questo libro ci sono dentro un sacco di cose. Prima di tutto c’è la storia di una donna e del rapporto tormentato e complesso col suo mestiere, quello di scrittrice appunto. Un rapporto che la conduce in cima al mondo per partecipare ad un concorso. Qui si ritroverà circondata da altri scrittori che nella sua mente diventano mostri.

Così il libro diventa un tortuoso percorso dell’autrice all’interno della sua anima, nel suo passato. Pian piano la donna affronta quella che è la parte più oscura di sé in cui sono incastonate violenza, dipendenza, ma anche il significato profondo dell’arte e della letteratura.

Sì perché Ritratto di donna con mostri è anche un bel romanzo sulla letteratura, sul potere della parola e su una certa élite letteraria che viene derisa, criticata, santificata ironicamente.

Tra la spietatezza delle parole e pensieri brillanti su cui posarsi leggeri, la Oloixarac trova la strada giusta per condurci nell’io più intimo e pauroso, verso i mari tempestosi dell’animo di una donna in continua lotta con i propri mostri.