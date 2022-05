Paolo Mosca torna con Il balletto dei satiri porci

Si intitola Il balletto dei satiri porci ed è il nuovo libro di Paolo Mosca. Il volume, uscito recentemente in libreria, è una raccolta di racconti.

Quelli di Paolo Mosca sono racconti brevi, a volte brevissimi, tra enigmi, lirismo, passione, umorismo e distopie. Danziamo come satiri porci in un balletto che non ha bisogno di noi.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Paolo Mosca – Il balletto dei satiri porci

Se un romanzo può essere riassunto in un racconto, non v’è ragione che esista. Perché leggere pagine e pagine di brodo allungato per giungere a un contenuto liofilizzabile in poche righe?

Un romanzo deve essere denso, sfaccettato, deve avvolgerti e attaccarti da tutti i punti cardinali, dall’alto e dal basso. Il racconto per me deve essere una folgorazione, una sintesi che si fa simbolica, esemplare.

Deve dire tutto nel meno. Sfrondare. Più una scultura che un film. Questo è il senso delle pagine che state per leggere. Con ironia, malinconia, visioni, introspezione. Come romanzi che vi hanno risparmiato perdite di tempo. Non ringraziatemi. Godeteveli.

L’autore

Paolo Mosca, autore televisivo da vent’anni per Mediaset, Rai, Sky e Mtv e scrittore di numerosi libri, ha appena pubblicato “Il balletto dei satiri porci (raccolta di racconti brevi)”.

Dopo poesie (Damarti), saggi sulla televisione (Reality: Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi), romanzi (La mantide religiosa), guide alle serie tv (Mosquicide, Passeggeri Oscuri e Dark Passengers), manuali di self-help (Il quaderno del lupo), libri d’arte (Leonardo Da Vinci è morto!) e storie di metafore natalizie (La congiura di Babbo Natale), Il balletto dei satiri porci è un insieme di racconti profondi e divertenti, introspettivi e articolati.