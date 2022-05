Bianca – Barbara Giuliani

Bianca è la quinta raccolta di poesie della pescarese Barbara Giuliani. Il volume è uscito in libreria lo scorso 22 aprile per Neo edizioni, che sta percorrendo la strada della poesia parallelamente a quella della narrativa.

La scrittura della Giuliani si apre a noi in tutta la sua bellezza e precisione. Bianca si conclude poi con una postfazione di Lorenzo Kruger.

Il libro

Fare la spesa al carrefour passeggiando con una tigre mentre il mondo attorno diventa incendiario, firmare una polizza vita per sentire di possederla questa vita, cercare “una malattia stabile nel tempo” come meta di una relazione, e come coppia essere “la spesa del sabato mattina, con i figli a scuola e gli uffici chiusi”.

Le pagine di Bianca sono attraversate da una specie di elettricità, un campo magnetico dove la quotidianità assume una forma nuova, tutta sua, che affascina e smarrisce per il nitore e l’intensità che ha.

Bianca – La recensione

La poesia ha il potere straordinario di aprirci porte nuove verso mondi sconosciuti, che spesso contemplano insieme il reale e l’irreale, il previsto con il sorprendente, il necessario con il superficiale.

Su questa strada si muove anche Barbara Giuliani nella sua raccolta di poesie Bianca, proponendoci un linguaggio delicato, marcatamente melodico ma che arriva dritto al lettore, che si trova senza scampo a fare i conti con immagini surreali e verissime.

Ecco perché queste della Giuliani sono state descritte non tanto come poesie ma come “esplosioni tascabili”. Leggendole infatti avrete la sensazione che qualcosa vi stia esplodendo tra le mani, che la scrittura di queste poesia stia deflagrando.

Le poesie contenute in Bianca hanno dentro il presente della vita quotidiana, che di colpo si lega ad un futuro prossimo. Da quel futuro prende pezzi, li scompone e li rende contemporanei, li aggiorna e li trasmigra sotto i nostri occhi.